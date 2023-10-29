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الصحة: السمنة تسبب الإصابة بالعديد من الأمراض أهمها القلب والسرطان

10/29/2023 11:25:24 PM
(MENAFN- Youm7) أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن السمنة تسبب الإصابة بالعديد من الأمراض، والتى تتضمن أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان والسكرى وغيرها.



وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الدولة المصرية تولى اهتماماً كبيراً بالقضاء على السمنة، ضمن
توجه الوزارة للمفهوم الأعم للصحة كحالة من اكتمال السلامة بدنيا وعقليا واجتماعيا لا مجرد انعدام المرض أو العجز بحسب تعريف
منظمة الصحة العالمية، خاصة بين الأطفال والمراهقين.



وأضاف أهمية تعزيز الجهود المشتركة بين الجهات والمنظمات المعنية للعمل من خلال برنامج وطني للصحة العامة والقضاء على السمنة عن طريق تعزيز نظام ترصد قوي لفحص الأطفال والكشف المبكر عن السمنة وزيادة الوعي العام بالغذاء الصحي والنشاط البدني وخطورة البدانة، والتوعية بأهمية زيادة معدلات الرضاعة الطبيعية خلال السنة الأولى من حياة، فضلاً عن وضع معايير وأنظمة وتشريعات غذائية تمكن من تطبيق توصيات منظمة الصحة العالمية، للقضاء على السمنة بحلول عام 2030.














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