الرئيس الجزائري: عدوان الاحتلال ضد غزة عبارة عن جرائم حرب مكتملة الأركان

MENAFN - Youm7) أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أن عدوان الاحتلال الإسرائيلي ضد سكان قطاع غزة في فلسطين، هو عبارة عن "جرائم حرب مكتملة الأركان"، مشددا على أن "الفلسطينيين ليسوا إرهابيين".

جاء ذلك في كلمته خلال لقاء مع المجتمع المدني، أثناء زيارته التفقدية لولاية الجلفة والتي تبعد عن العاصمة نحو 300 كم، الأحد.

وأوضح تبون أن ما يحدث في غزة "جرائم حرب مكتملة الأركان"، مضيفا أن "الفلسطينيين ليسوا إرهابيين لأنهم يدافعون عن وطنهم وحقوقهم".

وذكر بأن الجزائريين لقبوا أيضا بالإرهابيين حينما دافعوا عن أرضهم ضد الاستعمار الفرنسي.



