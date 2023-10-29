طيران الاحتلال الإسرائيلى يقصف محيط مدينة درعا جنوب سوريا

(MENAFN
- Youm7) قالت وسائل إعلام سورية، إن طيران الاحتلال الإسرائيلي ، استهدف عدة مواقع في مدينة درعا جنوب البلاد الليلة.
وذكر موقع "درعا 24"، أن "أكثر من 6 صواريخ إسرائيلية سقطت في محيط تل الجموع بين مدينة نوى وبلدة تسيل في الريف الغربي من محافظة درعا،، وسقط أحدها ضمن بلدة تسيل، في أرض مزروعة بأشجار الزيتون، ولم ينجم عن ذلك أي أضرار بشرية."
ودائما تشن مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي، غارات جوية على مواقع في سوريا، تزعم أنها مصدر "قلق" بالنسبة إليها.
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