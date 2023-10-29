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طيران الاحتلال الإسرائيلى يقصف محيط مدينة درعا جنوب سوريا

10/29/2023 11:25:23 PM
(MENAFN- Youm7) قالت وسائل إعلام سورية، إن طيران الاحتلال الإسرائيلي ، استهدف عدة مواقع في مدينة درعا جنوب البلاد الليلة.

وذكر موقع "درعا 24"، أن "أكثر من 6 صواريخ إسرائيلية سقطت في محيط تل الجموع بين مدينة نوى وبلدة تسيل في الريف الغربي من محافظة درعا،، وسقط أحدها ضمن بلدة تسيل، في أرض مزروعة بأشجار الزيتون، ولم ينجم عن ذلك أي أضرار بشرية."

ودائما تشن مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي، غارات جوية على مواقع في سوريا، تزعم أنها مصدر "قلق" بالنسبة إليها.








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