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الاحتلال الإسرائيلى يُحاصر مستشفى جنين وقسم طوارئ المرضى فى ابن سينا

10/29/2023 11:25:23 PM
(MENAFN- Youm7) قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلية، اقتجمت وحاصرت الليلة، مستشفى ابن سينا ومستشفى جنين الحكومي.

وذكرت قناة "الأقصى"، أن قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت قسم الطوارئ في مستشفى ابن سينا في مدينة جنين الفلسطينية.

يذكر أن ناشدت وزارة الصحة الفلسطينية، المجتمع الدولى التدخل وكسر صمته لحماية المستشفيات والطواقم الطبية فى قطاع غزة، التى طالها القصف والقتل والتدمير.

هذه وقد أكد أكدت المتحدثة باسم الصليب الأحمر الدولى، سهير زقوت، أن الأوضاع الإنسانية فى غزة صعبة للغاية فى ظل الوضع الكارثى الذى يعيشه القطاع، موضحة أن ما يقرب من 2 مليون فلسطينى على مدار ثلاثة أسابيع لم يسمعوا سوى أصوات الصواريخ وتدمير البنية التحتية.

وأكدت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن الاحتلال يقصف محيط مستشفى
القدس
بالأحزمة النارية.






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