البيت الأبيض يشدد على أهمية استعادة خدمة الاتصالات في قطاع غزة

MENAFN - Youm7) أعرب البيت الأبيض عن ارتياحه لعودة خدمة الاتصالات في قطاع غزة بعد انقطاعها خلال قصف إسرائيلي مكثف الجمعة، وقال إن الإدارة الأمريكية عملت على استعادتها.

وشدد البيت الأبيض على أهمية استعادة خدمة الاتصالات في غزة.

وقال في تغريدة على موقع أكس "يجب أن يكون عمال الإغاثة والمدنيون والصحفيون قادرين على التواصل مع بعضهم البعض ومع بقية العالم. لقد اهتمت إدارتنا بهذا الأمر، وعملت عليه، ويسعدها عودة الاتصالات للعمل مجددا".



