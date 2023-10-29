البيت الأبيض يشدد على أهمية استعادة خدمة الاتصالات في قطاع غزة

(MENAFN
- Youm7) أعرب البيت الأبيض عن ارتياحه لعودة خدمة الاتصالات في قطاع غزة بعد انقطاعها خلال قصف إسرائيلي مكثف الجمعة، وقال إن الإدارة الأمريكية عملت على استعادتها.
وشدد البيت الأبيض على أهمية استعادة خدمة الاتصالات في غزة.
وقال في تغريدة على موقع أكس "يجب أن يكون عمال الإغاثة والمدنيون والصحفيون قادرين على التواصل مع بعضهم البعض ومع بقية العالم. لقد اهتمت إدارتنا بهذا الأمر، وعملت عليه، ويسعدها عودة الاتصالات للعمل مجددا".
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