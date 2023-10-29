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كيفية تركيب عداد مياه بدل تالف أو معطل.. 5 مستندات مطلوبة

10/29/2023 11:25:21 PM
(MENAFN- Youm7) تتيح شركة مياه الشر والصرف الصحي بالجيزة، للمستهلكين من عملاء الشركة، الذين يواجهون أعطال مستمرة في عدادت المياه الخاصة بهم، التقدم بطلب في مراكز خدمة العملاء التابعة لها لتركيب عداد مياه بدل تالف أو معطل، شريطة تقديم الأوراق والمستندات التالية:



1- طلب من العميل أو المنتفع.

2- بطاقة الرقم القومي.

3- صورة لآخر فاتورة استهلاك.

4- التليفون الأرضي والمحمول للعميل.

5- البريد الإلكتروني للعميل.



ونبهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، على أن في حالة حدوث أي مشكلة تخص العداد من (أعطال – تلف العداد – توقف القراءة) يجب التوجه إلى أقرب مركز خدمة عملاء"، وأبرزها:



- مركز خدمة عملاء الجامعة – العنوان/ شارع النيل.

- الكيت كات – العنوان/ ميدان الكيت كات.

- أحمد عرابي – العنوان/ الجزيرة الوسطى بشارع أحمد عرابي.

- أرض اللواء – العنوان/ شارع ترعة الزمر أرض اللواء أمام سلم الإليزيه.

- جزيرة محمد – العنوان/ شارع ترعة السواحل بجوار محطة صرف طناش.

- الرماية – العنوان/ شارع ترسا الهرم ناصية شارع المحولات.

- مركز خدمة عملاء المنيرة الغربية – العنوان/ تقاطع شارع شارع 17 مع 31 مدينة التحرير إمبابة.

- مركز منشأة البكاري – العنوان/ شارع منشأة البكاري قرية المنشية.

- مركز بولاق الدكرور – العنوان/ شارع 10 بجوار كنيسة العذراء ومارجرجس.

- مركز خدمة عملاء شركة مياه الشرب هضبة الأهرام – العنوان/ البوابة الرابعة خزان المياه.

- مركز وفرع خدمة عملاء مياه الشرب بالعمرانية – العنوان/ شارع المستشفى أمام السنترال.



وأوضحت الشركة 4 طرق للتواصل معها لتلقى شكاوى واستفسارات المواطنين حول الخدمات المقدمة، وذلك على النحو التالي:



-الموقع الإلكتروني للشركة الرسمية للشركة على الفيسبوك اب الخاص بالشركة على رقم: 0122179777 .



-الاتصال بالخط الساخن 125.


















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