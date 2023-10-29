رسالة دكتوراه تثبت تفوق اليوم السابع فى الحصول على معلومات فترة كورونا

MENAFN - Youm7) ناقشتالباحثةشيماء فرج رسالة دكتوراه بكلية الآداب جامعة الإسكندرية ، وقامتبتحليلالموضوعات التي تناولت فيروس كورونا المستجد في جريدتي الأهرام واليوم السابع، في الفترة من 1مارس2020 حتى 30 إبريل 2021،وإجراء استبيانلـ400 مبحوثلمعرفة مدى التأثير.

وعكست نتائج الدراسة تفوق

اليوم السابع على الأهرام، حيث

كانت نسبة اليوم السابع 68.92%

والأهرام 31.09% ، واعتماد الصحيفتين

في حصولها على المعلومات الصادرة عن التنظيمات الحكومية، على المسؤولين والمتخصصين وقادة الرأي ووكالات الأنباء، ما يعطي أهمية كبيرة للموضوعات التي تهم قطاع كبير من الرأي العام، خاصة

خلال

الأزمات.

الباحثة شيماء فرج أثناء مناقشة رسالة الدكتوراه بكلية الآداب

وأظهرت النتائج أن

مواقع التواصل الاجتماعي أكثر الوسائل التي يعتمد عليها الجمهور بنسبة 52%، بينما الصحف 35%، ما يؤكد ضرورة اهتمام الصحف بمواكبة التطورات الحالية وتلبية احتياجات الجمهور، حيث زادت تحدياتها مع انتشار الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت النتائج

اهتمام

الجمهور

بالبيانات

الإعلامية الحكومية

خلال الأزمات وتوقيت نشرها الذي يساهم في تهدئة الرأي العام تجاه الحكومة،

ما يؤكد أهمية اهتمام التنظيمات الحكومية بالبيانات الإعلامية

الصادرة

عنها ووضوحها

وعدم اتاحة الفرصة لأي جريدة مع اختلاف سياساتها التحريرية بإعادة معالجتها

بطريقة تختلف مع الهدف منها

وتوجيه

الجمهور بشكل مختلف عن ما تستهدفه تلك التنظيمات الحكومية.

وأوصت الدراسة

بضرورة اهتمام التنظيمات الحكومية بالبيانات الإعلامية الصادرة عنها لتأثيرها على الرأي العام خاصة خلال الأزمات،

وضرورة

الاهتمام بوجود كوادر متخصصة مدربة مؤهلة علميا وعمليا للعمل بإدارات الإعلام

بها، لديها القدرة على الإبداع ومواكبة التطورات وإدارة الأزمات.



كما أوصت بالعملعلى استحداث "إدارة الإبداع" مهمتها تقديم الأفكار الإبداعية فى صياغة المضمون ومعالجته وإدارة المحتوى الصحفى،وتقديم أفكار خارج الصندوق وأهميةإتاحة النسخ الورقية في صيغةPDF، وإيصالها للجمهور المستهدف عن طريق خدمة الواتس أب والفيس بوك مجانا، خاصة الصحف القومية الورقية التي تراجعت بشكل كبير في مواجهة الصحف الخاصة التي تطور نفسها أولا بأول وتهتم بالجمهور في المقام الأول ويجب على الصحف تطوير المحتوى،والقائمين عليها بتوفير البيئة العادلة ، من تدريب وتطوير وتوفير أدوات وأجور عادلة، تعطي للمؤسسات حقها في تفرغ الصحفي الكامل لتقديم أفضل ما عنده من محتوى.