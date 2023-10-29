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الخطوات والمستندات المطلوبة لتجديد رخصة إشغال طريق

10/29/2023 11:25:21 PM
(MENAFN- Youm7) يمكن لأصحاب المحال من خلال وحدات الإدارة المحلية والمراكز التكنولوجية ، تقديم طلب بشأن تجديد الترخيص بإشغال الطريق، شريطة تقديم الطلب من خلال مالك المحل أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي) وعدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة، وذلك باتباع الخطوات والإجراءات التالية:



أولا: الإجراءات

-يتقدم المواطن إلى الموظف المختص بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بطلب الحصول على ترخيص على النموذج المعد لذلك.

-تقديم المستندات الخاصة بالخدمة والتأكد من استيفائها.

-سداد رسم المعاينة.

-بناءً على معاينة الإدارة المختصة تحدد رسوم الترخيص.

-سداد رسوم الترخيص فى الخزينة المختصة.

-استلام ترخيص إشغال الطريق.



ثانيا: المستندات المطلوبة

-صورة بطاقة الرقم القومي.

-الإيصال الدال على سداد رسم النظر مستوفيا الدمغة.

-الرخصة أو الإيصال الدال على سداد رسوم ترخيص الإشغال أو تجديده.



وتتيح المراكز التكنولوجية العديد من الخدمات، أهمها (استخراج ترخيص بالهدم غير الآيلة للسقوط، استخراج ترخيص بفتح محل تجارى أو صناعى، تجديد كافة رخص المحلات والإشغالات والإعلانات، الاستعلام عن موقف الرخصة، تقديم طلب نقل رخصة محل تجارى أو صناعى، استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام، استخراج ترخيص بتوصيل مرافق مؤقتة كهرباء ومياه، تقديم طلب مطابقة شهادة صلاحية المبنى، استخراج صورة طبق الأصل من قرار الترميم، تقديم طلب تجديد رخصة تشغيل مؤقتة لمحل، طلب قيد اتحاد شاغلين، الحصول على صورة طبق الأصل من قرار هدم، تقديم طلب تجديد رخصة مصعد، تقديم طلب رخصة تشغيل مصعد، تقديم طلب تصالح على مخالفة، تقديم طلب توصيل مرافق مؤقتة كهرباء ومياه).
















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