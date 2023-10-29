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تعرف على أعراض الإصابة بمرض أنفلونزا الطيور

10/29/2023 11:25:21 PM
(MENAFN- Youm7) تعد انفلونزا الطيور من الأمراض الفيروسية المعدية التي تصيب الطيور، وتشكل تهديدًا صحيًا واقتصاديًا على المستوى العالمى، ويتميز فصل الشتاء بزيادة انتشار هذا الفيروس، مما يستدعي الاستعداد واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهته.



وبدأ معهد صحة الحيوان الشهر الحالى للعام الخامس على التوالي تطبيق خطة إرشادية للاستعداد لفصل الشتاء للحفاظ على صحة الحيوان.



وفى التقرير التالى نتعرف على أعراض الإصابة بمرض انفلونزا الطيور:



1- الدواجن المصابة تظهر عادة انخفاضًا في مستوى النشاط والحيوية. يمكن أن تصبح أكثر خمولًا وتبدو غير نشطة مقارنة بالطيور السليمة.



2- يحدث تغير في سلوك الأكل والشرب لدى الدواجن المصابة ويرفضون الطعام أو يشربون بكميات أقل من الماء. قد يفقدون الشهية تمامًا.



3- أعراض تنفسية مثل ضيق التنفس، وسيلان الأنف، وسعال مستمر، وعطس، وتنفس سريع وصعوبة في التنفس، فالطيور المصابة قد تعاني أيضًا من تشنجات في العضلات التنفسية.



4- يحدث تساقط الريش وفقدانه لدى الدواجن المصابة بانفلونزا الطيور.



5- يلاحظ تغيرات في لون ومظهر الأنف والمنقار والعينين وتظهر تورمات وإحمرار في الوجه والعنق والأرجل.



6- يصاحب الإصابة بأنفلونزا الطيور اضطرابات في الجهاز الهضمي لدى الدواجن، مثل الإسهال والتقيؤ.



7- تشهد الدواجن المصابة بالمرض غالبًا انخفاضًا في الإنتاجية، مثل انخفاض في إنتاج البيض في حالة الدجاج، أو ضعف في النمو والزيادة في معدل الوفيات.












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