3 زلازل متتالية أقواها 4.8 درجة تضرب جنوبي الفلبين

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- Youm7) ضربت ثلاث هزات أرضية متتالية بلغت شدتها 4.8 و4.3 و4 درجات على مقياس ريختر محافظة سوريجاو دل سور في جزيرة مينداناو جنوبي الفلبين.
وذكر المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل -في ثلاث نشرات حسبما نقلت شبكة "إيه بي إس سي بي إن" الفلبينية - أن بلدية مدريد في المحافظة تعرضت للهزات التكتونية في وقت سابق الأحد.
واستبعد حدوث أضرار أو هزات ارتدادية في أعقاب الزلازل المتتالية التي ازدادت قوتها والتي كانت قد تسبب في إلحاق أضرار.
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