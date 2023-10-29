3 زلازل متتالية أقواها 4.8 درجة تضرب جنوبي الفلبين

MENAFN - Youm7) ضربت ثلاث هزات أرضية متتالية بلغت شدتها 4.8 و4.3 و4 درجات على مقياس ريختر محافظة سوريجاو دل سور في جزيرة مينداناو جنوبي الفلبين.

وذكر المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل -في ثلاث نشرات حسبما نقلت شبكة "إيه بي إس سي بي إن" الفلبينية - أن بلدية مدريد في المحافظة تعرضت للهزات التكتونية في وقت سابق الأحد.

واستبعد حدوث أضرار أو هزات ارتدادية في أعقاب الزلازل المتتالية التي ازدادت قوتها والتي كانت قد تسبب في إلحاق أضرار.



