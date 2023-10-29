موقع عبري: نتنياهو دُمية تديره زوجته وفاشل يجب عزله

MENAFN - Youm7) هاجم موقع "والا" العبري رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنامين نتنياهو وحمله اللوم فشل الاحتلال على ما جرى في 7 أكتوبر الجاري، وطالب الموقع في افتتاحيته نتنياهو بالرحيل وترك منصبه، قائلا: إن بنيامين نتنياهو "دمية من خِرَق تديرها زوجته".

وقال الموقع في الافتتاحية: "لا نستطيع أن نتحمل نتنياهو في رئاسة البلاد في هذا الوقت نتنياهو هو ببساطة غير مؤهل، نعم إسرائيل في حالة حرب.. لكن ليس لديها رئيس وزراء".

وأضاف، أن الشخص الذي يرتدي القميص الأسود والذي يواصل ترديد الشعارات من ملقنه ليس رئيس وزراء، وإنما "صورة ظل أو رسم توضيحي أو فزاعة محشوة بالخرق تلعب دور رئيس الوزراء.. هذه الحقيقة تكشفت لنا مؤخرا في جنح: بنيامين نتنياهو غير مؤهل".

وتابع: "إنه لا يتمتع باللياقة البدنية، وليس مؤهلا من الناحية العقلية، وهو فاقد للأهلية الأخلاقية، وعليه إخلاء مقعده قبل مضي ولو دقيقة واحدة".

وبيّن "والا" العبري أن المقاتلين متواجدون في غزّة.. المشكلة هي أن المقاتلين في غزة يعرفون أيضا أن رئيس الوزراء ينشغل، في أثناء قتالهم، بتشويه سمعة قادتهم تحت جنح الليل. الرجل، الذي كان ينبغي عليه منذ فترة طويلة أن يتحمل مسؤولية ما حدث هنا، في مناوبته، منخرط في إلقاء ذات المسؤولية على الجميع وتشغيل آلة السم القذرة الخاصة به كما لو كنّا في حملة انتخابية".

وطالب الموقع أعضاء حزب الليكود بحسم هذه المسألة، وقال: "على 5 أشخاص شجعان من الليكود أن يقفوا وقفة رجل واحد ويجتمعوا بنتنياهو. وبمجرد أن يكون هناك خمسة، سيكون هناك أيضا 10. ثم 20. عليهم أن يقولوا له: بيبي، لقد انتهى الأمر. ثمة بلد هنا، أنت عبء على رقبته. دع الليكود يقرر من سيحل محلك مؤقتا. ويحال (نتنياهو) إلى التقاعد".

افتتاحية الموقع



