عضو بالدوما الروسي: تصرفات الغرب بخصوص الحرب على غزة تظهر نفاقهم

MENAFN - Youm7) حثّ عضو مجلس الدوما الروسي سلطان حمزاييف الشركات الغربية على مغادرة إسرائيل وسط التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة، معربا عن ثقته في أن ذلك لن يحدث لأنها "شركات مرائية".

وقال حمزاييف في تصريح لوكالة "نوفوستي" إننا نترقب "النزاهة الحاسمة" ذاتها من كافة العلامات التجارية العالمية من أجل إثبات عدم تسيّسها أن تعمد إلى مقاطعة الاقتصاد الإسرائيلي، وهو ما لن يفعله هؤلاء المراؤون بالطبع". .

ورأى حمزاييف أن مثل هذه التصرفات "تظهر نفاق الغرب". مضيفا: "لقد أرادوا إجبار روسيا على وقف القتال من أجل سيادتها وأمنها ونظامها.. هذا هو الفارق الرئيسي".







