عضو بالدوما الروسي: تصرفات الغرب بخصوص الحرب على غزة تظهر نفاقهم

(MENAFN
- Youm7) حثّ عضو مجلس الدوما الروسي سلطان حمزاييف الشركات الغربية على مغادرة إسرائيل وسط التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة، معربا عن ثقته في أن ذلك لن يحدث لأنها "شركات مرائية".
وقال حمزاييف في تصريح لوكالة "نوفوستي" إننا نترقب "النزاهة الحاسمة" ذاتها من كافة العلامات التجارية العالمية من أجل إثبات عدم تسيّسها أن تعمد إلى مقاطعة الاقتصاد الإسرائيلي، وهو ما لن يفعله هؤلاء المراؤون بالطبع". .
ورأى حمزاييف أن مثل هذه التصرفات "تظهر نفاق الغرب". مضيفا: "لقد أرادوا إجبار روسيا على وقف القتال من أجل سيادتها وأمنها ونظامها.. هذا هو الفارق الرئيسي".
MENAFN29102023000132011024ID1107326285
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.