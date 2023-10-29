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الرئيس الكيني يلغى تأشيرة دخول بلاده بالنسبة للأفارقة

10/29/2023 11:25:18 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن الرئيس الكيني وليام روتو إلغاء تأشيرة دخول بلاده بالنسبة للأفارقة "من هنا لنهاية العام"، مضيفا أن "اللحظة قد حانت لفهم أهمية التجارة بيننا". ، وفق وكالة الأنباء الموريتانية.

وأوضح روتو في كلمة له أمام قمة الأحواض الثلاثة الكبرى نظمت بالكونغو برازافيل، أن التجارة البينية في إفريقيا "لا تمثل سوى 15% مقابل 70% بالنسبة للدول الأوروبية".

وانتقد روتو المعدل المنخفض للتجارة البينية الإفريقية، ودعا إلى تسريع منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، من أجل التغلب على ذلك.

وأبرز روتو أهمية أن تعمل البلدان الإفريقية "معا" وأن "تتعاون من أجل رفع التحديات التي تواجهها"، مشيرا في هذا الصدد إلى أن القارة "تحتوي على 65% من الأراضي الصالحة للزراعة لكنها غير مستغلة، كما أنها تمثل نسبة 40% من القوى العاملة العالمية بفضل عدد سكانها الذين غالبيتهم من الشباب".









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