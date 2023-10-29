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مجدى عبد العاطي يحفز زيكو لمواصلة التسجيل أمام الزمالك.. وتحذير لخط دفاع زد

10/29/2023 11:25:15 PM
(MENAFN- Youm7) عقد مجدي عبد العاطي، المدير الفنى لفريق زد ،
جلسة مع لاعب الفريق مصطفى زيكو، أثنى فيها على مستوى اللاعب وقدراته التهديفية، بعدما نجح فى تسجيل 4 أهداف منذ انطلاق المسابقة ينافس بها على لقب هداف المسابقة.



وطالب عبد العاطي مهاجم الفريق ببذل قصارى جهده للتسجيل في مباراة الزمالك المقبلة في الدورى، خاصة أن اللاعب يهدف للعودة إلى صفوف المنتخب من جديد، والتسجيل في مواجهة بحجم الزمالك سيقربه من تحقيق هذا الحلم.



وحذر الجهاز الفني للفريق خط الدفاع بالكامل من التهاون وعدم التركيز في مواجهة الزمالك الذى يملك واحد من أقوى خطوط الهجوم في بطولة الدوري، وذلك قبل مواجهة الفريقين المقرر لها نهاية الأسبوع الجاري.



وأكد المدير الفني مجدي عبد العاطي للاعبين أن الزمالك يملك لاعبين يسجلون من أنصاف الفرص، كما أن الفريق الأبيض سيحاول مصالحة جماهيره بعد السقوط في اللقاء الأخير أمام إنبي وهو ما يجب أ، يركز عليه خط الدفاع لحرمان كتيبة أوسوريو من خلق الفرص أمرمى مرمى زد.












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