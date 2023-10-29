مجدى عبد العاطي يحفز زيكو لمواصلة التسجيل أمام الزمالك.. وتحذير لخط دفاع زد

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- Youm7) عقد مجدي عبد العاطي، المدير الفنى لفريق زد ،
جلسة مع لاعب الفريق مصطفى زيكو، أثنى فيها على مستوى اللاعب وقدراته التهديفية، بعدما نجح فى تسجيل 4 أهداف منذ انطلاق المسابقة ينافس بها على لقب هداف المسابقة.
وطالب عبد العاطي مهاجم الفريق ببذل قصارى جهده للتسجيل في مباراة الزمالك المقبلة في الدورى، خاصة أن اللاعب يهدف للعودة إلى صفوف المنتخب من جديد، والتسجيل في مواجهة بحجم الزمالك سيقربه من تحقيق هذا الحلم.
وحذر الجهاز الفني للفريق خط الدفاع بالكامل من التهاون وعدم التركيز في مواجهة الزمالك الذى يملك واحد من أقوى خطوط الهجوم في بطولة الدوري، وذلك قبل مواجهة الفريقين المقرر لها نهاية الأسبوع الجاري.
وأكد المدير الفني مجدي عبد العاطي للاعبين أن الزمالك يملك لاعبين يسجلون من أنصاف الفرص، كما أن الفريق الأبيض سيحاول مصالحة جماهيره بعد السقوط في اللقاء الأخير أمام إنبي وهو ما يجب أ، يركز عليه خط الدفاع لحرمان كتيبة أوسوريو من خلق الفرص أمرمى مرمى زد.
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