المصري يرفض رحيل إلياس الجلاصي ومحمود حمادة فى يناير

MENAFN - Youm7) رفض مسؤولو النادي المصري فتح ملف رحيل نجوم الفريق، وفى مقدمتهم التونسي إلياس الجلاصي ومحمود حمادة، بعدما انتشرت أنباء عن اهتمام نادي الزمالك باللاعبين في يناير المقبل، خاصة بعد تناول مسئولى القلعة البيضاء عن شكواهم ضد ثنائي المصري، أحمد عيد وأحمد أيمن منصور فى اتحاد الكرة.وأكد مصدر مسؤول بالنادي المصري، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن المصري لم يطرح مسألة رحيل اللاعبين الفترة المقبلة، واكتفى بدفع مبلغ مادى فقط للزمالك مقابل التنازل عن شكواه ضد عيد ومنصور فى اتحاد الكرة.

ويستعد النادي المصري لمواجهة البنك الأهلي فى اللقاء الذي يجمع الفريقين الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة من دورى NILE.

وخسر النادي المصري فى الجولة الخامسة من دوري NILE، بثلاثة أهداف مقابل هدفين أمام بيراميدز، ليتلقى الهزيمة الثانية في الموسم الجاري.

ويحتل النادي المصري المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 9 نقاط وخاض المصرى 5 مباريات حقق الفوز فى 3 لقاءات وخسر مباراتين، وسجل لاعبو المصرى 7 أهداف واستقبلت شباكهم 8 أهداف أخرى.



