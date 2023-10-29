زى النهارده.. أسامة حسنى يعلن تعليق الحذاء بعد مسيرة مميزة مع الأهلى

MENAFN - Youm7) فى مثل هذا اليوم 30 أكتوبر 2014 أعلن أسامة حسنى مهاجم الأهلى السابق اعتزاله الساحرة المستديرة، "الشيخ" أو "المنقذ" يعد من أبرز المهاجمين الذين لمسوا الكرة فى مصر، وارتبط به جماهير الكرة المصرية، خاصة الجماهير الأهلاوية، وعرف بلمساته وأهداف الحاسمة.

أسامة حسنى هو أحد ناشئ النادى الأهلى، ولعب لصالح فريقه الأول منذ 2003 حتى 2011 لعب مباراته الأولى أمام نادى الشمس فى مسابقة كأس مصر يوم 1 مارس 2000، وانتهت بفوز الأهلى بأربعة أهداف دون رد.

ويملك أسامة حسنى فى الذاكرة الكروية الأهلاوية العديد من الأهداف المؤثرة فى تاريخ القلعة الحمراء، مثل هدفه فى نهائى كأس مصر أمام الإسماعيلى، وهدفه فى مرمى نصر حسين فى الدقيقة الأخيرة، وهدفيه فى مرمى أنيمبا النيجيرى، وهدفيه فى مرمى الزمالك فى نهائى كأس مصر.

فى 23 أكتوبر 2007 لعب مع المنتخب العسكرى الفائز ببطولة كأس العالم العسكرية فى الهند، وأحرز لقب هداف البطولة مناصفة مع عبد الحميد بسيونى برصيد 6 أهداف لكل منهما، كما أنه أحرز مع المنتخب الأول 3 أهداف خلال 11 مباراة لعبها ضمن صفوف الفراعنة.

أعلن النادى

الاهلى فى موسم 2010-2011 رحيل أسامة حسنى عن الفريق، وأوضح اللاعب أن سبب رحيله عن الأحمر بسبب عدم مشاركته بصفة مستمرة مع الفريق وكان وقتها يتولى مانويل جوزيه قيادة الاهلى فنيًا، كما أن عقده كان الأقل بين زملائه فى الفريق.

ولعب أسامة فى صفوف مصر المقاصة وحرس الحدود، قبل أن يعلن اعتزال كرة القدم نهائيا فى 30 أكتوبر 2014.

حقق أسامة حسنى مع القلعة الحمراء 22 بطولة متنوعة، فقد حقق ثمانية ألقاب للدورى و3 لكأس مصر ومثلهم لدورى الأبطال الأفريقى وغيرها من البطولات المحلية، وسجل أسامة حسنى 58 هدفا مع الأهلى طوال مشواره مع الفريق الأول.



