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موعد مباراة الزمالك أمام زد إف سى فى دورى Nile والقناة الناقلة

10/29/2023 11:25:15 PM
(MENAFN- Youm7) يبدأ الجهاز الفنى لنادى
الزمالك ،
بقيادة الكولومبى أوسوريو، اليوم الاثنين، استعداداته لمواجهة زد إف سى بعد نهاية الراحة التى حصل عليها الفريق عقب الخسارة من إنبى بهدفين مقابل هدف فى اللقاء الذى أقيم مساء الجمعة باستاد عثمان أحمد عثمان فى الأسبوع الخامس من عمر دوري Nile.

موعد مباراة الزمالك وزد إف سى بالدوري

يستعد الزمالك لمواجهة زد اف سى فى السابعة مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى فى الأسبوع السادس من عمر
دوري Nile.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وزد اف سى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وزد إف سى فى دوري Nile مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

الزمالك يفتش عن استعادة التتويج بالدوري المصري

الزمالك بدأ رحلة استعادة التتويج بالدوري المصري من خلال مواجهة بيراميدز بالجولة الأولى للمسابقة والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق، ثم تعادل بهدف لكل فريق مع المقاولون العرب بالجولة الثانية ثم فاز على البنك الاهلى بهدفين مقابل هدف ثم فاز على سموحة بخماسية مقابل هدف ثم خسر من انبى بهدفين مقابل هدف، حيث تُوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم تحت قيادة المدرب السويسري المخضرم مارسيل كولر، وذلك بعدما غاب اللقب فى آخر موسمين لصالح الغريم التقليدي نادي الزمالك، وعقب منافسة قوية مع بيراميدز.

بينما حل نادي الزمالك فى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم، وجاء نادي فيوتشر رابعاً.





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