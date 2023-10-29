موعد مباراة الزمالك أمام زد إف سى فى دورى Nile والقناة الناقلة

(MENAFN
- Youm7) يبدأ الجهاز الفنى لنادى
الزمالك ،
بقيادة الكولومبى أوسوريو، اليوم الاثنين، استعداداته لمواجهة زد إف سى بعد نهاية الراحة التى حصل عليها الفريق عقب الخسارة من إنبى بهدفين مقابل هدف فى اللقاء الذى أقيم مساء الجمعة باستاد عثمان أحمد عثمان فى الأسبوع الخامس من عمر دوري Nile.
موعد مباراة الزمالك وزد إف سى بالدوري
يستعد الزمالك لمواجهة زد اف سى فى السابعة مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى فى الأسبوع السادس من عمر
دوري Nile.
القناة الناقلة لمباراة الزمالك وزد اف سى
وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وزد إف سى فى دوري Nile مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.
الزمالك يفتش عن استعادة التتويج بالدوري المصري
الزمالك بدأ رحلة استعادة التتويج بالدوري المصري من خلال مواجهة بيراميدز بالجولة الأولى للمسابقة والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق، ثم تعادل بهدف لكل فريق مع المقاولون العرب بالجولة الثانية ثم فاز على البنك الاهلى بهدفين مقابل هدف ثم فاز على سموحة بخماسية مقابل هدف ثم خسر من انبى بهدفين مقابل هدف، حيث تُوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم تحت قيادة المدرب السويسري المخضرم مارسيل كولر، وذلك بعدما غاب اللقب فى آخر موسمين لصالح الغريم التقليدي نادي الزمالك، وعقب منافسة قوية مع بيراميدز.
بينما حل نادي الزمالك فى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم، وجاء نادي فيوتشر رابعاً.
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