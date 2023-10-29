رئيس هيئة الكوارث التركية: نتعاون مع مصر لاحتواء الأزمة الإنسانية في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 29 - 10 (كونا) -- قال محافظ ورئيس هيئة الكوارث والطوارئ التركية أوكاي ماميش اليوم الأحد إن تركيا ومصر تواصلان التعاون من أجل احتواء الأزمة الإنسانية في قطاع غزة بسبب عدوان الاحتلال الإسرائيلي.
وذكرت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية في بيان لها أن ذلك جاء خلال لقاء بين وزيرتها نائب رئيس جمعية الهلال الأحمر المصري نيفين القباج والمسؤول التركي بحثا خلاله تعاون البلدين في إيصال الخدمات الإغاثية لقطاع غزة عبر الهلال الأحمر المصري.
وأشار أوكاي إلى أنه يتم العمل والتنسيق بين مصر وتركيا فيما يتعلق بتقديم المساعدات لقطاع غزة معتبرا أن إقامة مناطق لوجيستية لتخزين مهمات الإغاثة هو أمر مطلوب للغاية مشيرا إلى أن زيارته إلى مصر تهدف لمد جسور التعاون ما بين جمعية الهلال الأحمر التركي وجمعية الهلال الأحمر المصري في المجالات الانسانية لاسيما تقديم المساعدات الاغاثية لأهالي قطاع غزة.
وأعرب عن شكره لمصر قيادة وحكومة وشعبا على موقفها القوي وجهودها المتواصلة إزاء الأزمة التي يشهدها قطاع غزة مؤكدا أن مواقف مصر دائما واضحة إزاء كافة القضايا الإقليمية والدولية.
من جانبها أكدت القباج تعاون القاهرة وتركيا في كيفية ارساء قواعد الانسانية وتقديم الدعم ومستلزمات الإغاثة الاجتماعية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة الذي يتعرض لممارسات تنتهك حقوق المدنيين والفئات الأولى بالرعاية.
وأكدت القباج موقف القيادة المصرية لمساندة الشعب الفلسطيني وايقاف ما يحدث من هجوم عسكري على قطاع غزة ودعم المدنيين الأبرياء بكل السبل ليس على المستوى السياسي فحسب بل على المستوى الانساني أيضا.
ولفتت الى انشاء غرفة عمليات مشكلة من أكثر من وزارة تحت مظلة رئيس الوزراء تقوم بالتنسيق مع بعضها البعض ومع الجانب الفلسطيني لمعرفة الاحتياجات الفعلية للشعب في قطاع غزة.
على صعيد متصل قام ماميش بزيارة الى محافظة شمال سيناء أكد خلالها أن ما يحدث في غزة محل اهتمام من الحكومة التركية والتي تعمل على تخفيف آلام الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأعرب عن الشكر لمحافظة شمال سيناء على استقبال المساعدات والمواد الإغاثية وإدخالها الي قطاع غزة مشيرا إلي أن هيئة الكوارث تعمل علي تقديم الدعم والمساعدة للدول والشعوب المتضررة.
وتفقد ماميش خلال الزيارة ميناء العريش البحري ومطار العريش الدولي تمهيدا لإرسال مساعدات الي قطاع غزة عن طريق البحر المتوسط. (النهاية)
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