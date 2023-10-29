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رئيس هيئة الكوارث التركية: نتعاون مع مصر لاحتواء الأزمة الإنسانية في غزة

10/29/2023 11:25:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 29 - 10 (كونا) -- قال محافظ ورئيس هيئة الكوارث والطوارئ التركية أوكاي ماميش اليوم الأحد إن تركيا ومصر تواصلان التعاون من أجل احتواء الأزمة الإنسانية في قطاع غزة بسبب عدوان الاحتلال الإسرائيلي.
وذكرت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية في بيان لها أن ذلك جاء خلال لقاء بين وزيرتها نائب رئيس جمعية الهلال الأحمر المصري نيفين القباج والمسؤول التركي بحثا خلاله تعاون البلدين في إيصال الخدمات الإغاثية لقطاع غزة عبر الهلال الأحمر المصري.
وأشار أوكاي إلى أنه يتم العمل والتنسيق بين مصر وتركيا فيما يتعلق بتقديم المساعدات لقطاع غزة معتبرا أن إقامة مناطق لوجيستية لتخزين مهمات الإغاثة هو أمر مطلوب للغاية مشيرا إلى أن زيارته إلى مصر تهدف لمد جسور التعاون ما بين جمعية الهلال الأحمر التركي وجمعية الهلال الأحمر المصري في المجالات الانسانية لاسيما تقديم المساعدات الاغاثية لأهالي قطاع غزة.
وأعرب عن شكره لمصر قيادة وحكومة وشعبا على موقفها القوي وجهودها المتواصلة إزاء الأزمة التي يشهدها قطاع غزة مؤكدا أن مواقف مصر دائما واضحة إزاء كافة القضايا الإقليمية والدولية.
من جانبها أكدت القباج تعاون القاهرة وتركيا في كيفية ارساء قواعد الانسانية وتقديم الدعم ومستلزمات الإغاثة الاجتماعية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة الذي يتعرض لممارسات تنتهك حقوق المدنيين والفئات الأولى بالرعاية.
وأكدت القباج موقف القيادة المصرية لمساندة الشعب الفلسطيني وايقاف ما يحدث من هجوم عسكري على قطاع غزة ودعم المدنيين الأبرياء بكل السبل ليس على المستوى السياسي فحسب بل على المستوى الانساني أيضا.
ولفتت الى انشاء غرفة عمليات مشكلة من أكثر من وزارة تحت مظلة رئيس الوزراء تقوم بالتنسيق مع بعضها البعض ومع الجانب الفلسطيني لمعرفة الاحتياجات الفعلية للشعب في قطاع غزة.
على صعيد متصل قام ماميش بزيارة الى محافظة شمال سيناء أكد خلالها أن ما يحدث في غزة محل اهتمام من الحكومة التركية والتي تعمل على تخفيف آلام الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأعرب عن الشكر لمحافظة شمال سيناء على استقبال المساعدات والمواد الإغاثية وإدخالها الي قطاع غزة مشيرا إلي أن هيئة الكوارث تعمل علي تقديم الدعم والمساعدة للدول والشعوب المتضررة.
وتفقد ماميش خلال الزيارة ميناء العريش البحري ومطار العريش الدولي تمهيدا لإرسال مساعدات الي قطاع غزة عن طريق البحر المتوسط. (النهاية)

ع ف ف / ه س ص


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