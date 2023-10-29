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الدوري الإسباني: (أتلتيكو مدريد) يهزم (ألافيس) بهدفين لهدف

10/29/2023 11:25:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 29 - 10 (كونا) -- حقق (أتلتيكو مدريد) الفوز على منافسه (ألافيس) بهدفين لهدف اليوم الأحد في إطار منافسات الجولة 11 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وسجل لاعب الوسط رودريغو ريكلمي هدف التقدم لفريق العاصمة الإسبانية في الدقيقة 26 فيما أضاف زميله ألفارو موراتا الهدف الثاني في الدقيقة 46.
وعلى الجانب الثاني سجل أندير جيفارا هدف تقليص الفارق ل (ألافيس) في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع على ملعب (سيفيتاس متروبوليتانو) لينتهي اللقاء بفوز (أتلتيكو) بهدفين لهدف.
وبهذه النتيجة رفع (أتلتيكو مدريد) رصيده إلى 25 نقطة ليعتلي المركز الثالث في الترتيب العام للمسابقة بفارق ثلاث نقاط خلف المتصدر (ريال مدريد) ونقطة واحدة أمام (برشلونة) الرابع في الترتيب فيما تجمد رصيد (ألافيس) عند تسع نقاط في المركز 17 بالترتيب.
وفي مباريات أخرى ضمن الجولة نفسها فاز المتصدر (ريال مدريد) بهدفين لهدف على منافسه التقليدي (برشلونة) في أول مباراة (كلاسيكو) في الموسم فيما فاز الوصيف (جيرونا) بهدف نظيف على (سيلتا فيغو) وتعادل (أتلتيك بلباو) السادس بالترتيب بهدفين لمثلهما مع (فالنسيا) التاسع. (النهاية)

ه ن د / ه س ص



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