الدوري الإسباني: (أتلتيكو مدريد) يهزم (ألافيس) بهدفين لهدف

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- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 29 - 10 (كونا) -- حقق (أتلتيكو مدريد) الفوز على منافسه (ألافيس) بهدفين لهدف اليوم الأحد في إطار منافسات الجولة 11 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وسجل لاعب الوسط رودريغو ريكلمي هدف التقدم لفريق العاصمة الإسبانية في الدقيقة 26 فيما أضاف زميله ألفارو موراتا الهدف الثاني في الدقيقة 46.
وعلى الجانب الثاني سجل أندير جيفارا هدف تقليص الفارق ل (ألافيس) في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع على ملعب (سيفيتاس متروبوليتانو) لينتهي اللقاء بفوز (أتلتيكو) بهدفين لهدف.
وبهذه النتيجة رفع (أتلتيكو مدريد) رصيده إلى 25 نقطة ليعتلي المركز الثالث في الترتيب العام للمسابقة بفارق ثلاث نقاط خلف المتصدر (ريال مدريد) ونقطة واحدة أمام (برشلونة) الرابع في الترتيب فيما تجمد رصيد (ألافيس) عند تسع نقاط في المركز 17 بالترتيب.
وفي مباريات أخرى ضمن الجولة نفسها فاز المتصدر (ريال مدريد) بهدفين لهدف على منافسه التقليدي (برشلونة) في أول مباراة (كلاسيكو) في الموسم فيما فاز الوصيف (جيرونا) بهدف نظيف على (سيلتا فيغو) وتعادل (أتلتيك بلباو) السادس بالترتيب بهدفين لمثلهما مع (فالنسيا) التاسع. (النهاية)
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