وزيرا الخارجية الأمريكي والتركي يؤكدان العمل على حشد المساعدات الإنسانية لغزة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 29 - 10 (كونا) -- أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره التركي هاكان فيدان اليوم الأحد ضرورة العمل على حشد المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة الذي يشهد عدوانا متواصلا من الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من الشهر الجاري.
جاء ذلك في اتصال هاتفي بين بلينكن فيدان وفق بيان أصدره المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر.
وأضاف أن بلينكن أشار في هذا الصدد إلى تقديم الولايات المتحدة 100 مليون دولار من المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية.
وخلال الاتصال شدد بلينكن على ضرورة مشاركة القادة الاقليميين في المنطقة لمنع توسيع الصراع الحالي.
وناقش الجانبان أيضا التقدم المحرز في انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو). (النهاية)
أ م م / ه س ص
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