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وزيرا الخارجية الأمريكي والتركي يؤكدان العمل على حشد المساعدات الإنسانية لغزة

10/29/2023 11:25:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 29 - 10 (كونا) -- أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره التركي هاكان فيدان اليوم الأحد ضرورة العمل على حشد المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة الذي يشهد عدوانا متواصلا من الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من الشهر الجاري.
جاء ذلك في اتصال هاتفي بين بلينكن فيدان وفق بيان أصدره المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر.
وأضاف أن بلينكن أشار في هذا الصدد إلى تقديم الولايات المتحدة 100 مليون دولار من المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية.
وخلال الاتصال شدد بلينكن على ضرورة مشاركة القادة الاقليميين في المنطقة لمنع توسيع الصراع الحالي.
وناقش الجانبان أيضا التقدم المحرز في انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو). (النهاية)

أ م م / ه س ص



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