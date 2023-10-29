الدوري الايطالي: إنتر ميلان يسترد الصدارة بالفوز على روما

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) روما – 29 - 10 (كونا) -- استرد فريق إنتر ميلان صدارة الدوري الايطالي سريعا بالفوز على روما بهدف وحيد بينما أخفق اي سي ميلان من استعادة الوصافة اليوم الأحد ضمن مباريات الجولة العاشرة لدوري الايطالي.
وفي مباراة الأحد الكبرى على ملعب استاد (مياتسا) أمام 75 ألف مشجع تمكن صاحب الأرض (النيروادزوري) من الفوز على ضيفه روما بهدف وحيد حاسم في الشوط الثاني عندما وجد ماركوس تورام طريق المرمى بعد 81 دقيقة دون رد.
وفي أخر مباريات الأحد الليلية على ملعب استاد (دييغو أرماندو مارادونا) نجا نابولي من هزيمة مريرة بعدما تقدم ايه سي ميلان الزائر في الشوط الأول بهدفين نظيفين سجلهما أوليفييه جيرو بثنائية في الدقيقة 22 والدقيقة 31.
وفي الشوط الثاني أخذ نابولي المبادرة ليرد بهدفين متتاليين سجلهما ماتيو بوليتانو في الدقيقة 50 وجاكومو راسبادوري في الدقيقة 63 لتنتهي المباراة بالتعادل بهدفين لكل منهما.
وبهذه النتيجة ينفرد انتر ميلانو بالمركز الأول برصيد 25 نقطة أمام يوفنتوس في المركز الثاني برصيد 23 نقطة متخطيا ايه سي ميلان في المركز الثالث برصيد 22 نقطة يليه نابولي في المركز الرابع برصيد 18 نقطة. (النهاية)
م ن / ه س ص
MENAFN29102023000071011013ID1107326275
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.