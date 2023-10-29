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الدوري الايطالي: إنتر ميلان يسترد الصدارة بالفوز على روما

10/29/2023 11:25:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) روما – 29 - 10 (كونا) -- استرد فريق إنتر ميلان صدارة الدوري الايطالي سريعا بالفوز على روما بهدف وحيد بينما أخفق اي سي ميلان من استعادة الوصافة اليوم الأحد ضمن مباريات الجولة العاشرة لدوري الايطالي.
وفي مباراة الأحد الكبرى على ملعب استاد (مياتسا) أمام 75 ألف مشجع تمكن صاحب الأرض (النيروادزوري) من الفوز على ضيفه روما بهدف وحيد حاسم في الشوط الثاني عندما وجد ماركوس تورام طريق المرمى بعد 81 دقيقة دون رد.
وفي أخر مباريات الأحد الليلية على ملعب استاد (دييغو أرماندو مارادونا) نجا نابولي من هزيمة مريرة بعدما تقدم ايه سي ميلان الزائر في الشوط الأول بهدفين نظيفين سجلهما أوليفييه جيرو بثنائية في الدقيقة 22 والدقيقة 31.
وفي الشوط الثاني أخذ نابولي المبادرة ليرد بهدفين متتاليين سجلهما ماتيو بوليتانو في الدقيقة 50 وجاكومو راسبادوري في الدقيقة 63 لتنتهي المباراة بالتعادل بهدفين لكل منهما.
وبهذه النتيجة ينفرد انتر ميلانو بالمركز الأول برصيد 25 نقطة أمام يوفنتوس في المركز الثاني برصيد 23 نقطة متخطيا ايه سي ميلان في المركز الثالث برصيد 22 نقطة يليه نابولي في المركز الرابع برصيد 18 نقطة. (النهاية)

م ن / ه س ص



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