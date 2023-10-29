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وزير الخارجية الإيراني يبحث مع نظيره القطري آخر تطورات الوضع في قطاع غزة

10/29/2023 11:25:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران – 29 – 10 (كونا) -- بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان اليوم الأحد مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آخر تطورات الوضع في قطاع غزة.
وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية عبر موقعها الإلكتروني أن عبداللهيان بحث في اتصال هاتفي مع الشيخ محمد بن عبدالرحمن آخر تطورات الوضع في قطاع غزة و"بعض المبادرات المطروحة".
وأضافت الخارجية الإيرانية أن الوزيرين أكدا كذلك على ضرورة الوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية وإرسال المساعدات المستمرة والكبيرة الى أهالي قطاع غزة. (النهاية)

م و



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