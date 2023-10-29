وزير الخارجية الإيراني يبحث مع نظيره القطري آخر تطورات الوضع في قطاع غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران – 29 – 10 (كونا) -- بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان اليوم الأحد مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آخر تطورات الوضع في قطاع غزة.
وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية عبر موقعها الإلكتروني أن عبداللهيان بحث في اتصال هاتفي مع الشيخ محمد بن عبدالرحمن آخر تطورات الوضع في قطاع غزة و"بعض المبادرات المطروحة".
وأضافت الخارجية الإيرانية أن الوزيرين أكدا كذلك على ضرورة الوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية وإرسال المساعدات المستمرة والكبيرة الى أهالي قطاع غزة. (النهاية)
م و
MENAFN29102023000071011013ID1107326274
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.