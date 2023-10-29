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الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن أسفه لتصعيد عدوان الاحتلال على غزة

10/29/2023 11:25:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 29 - 10 (كونا) -- أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الأحد عن أسفه لتصعيد عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة مشددا على أن عدد المدنيين الذين قتلوا وجرحوا "غير مقبول على الإطلاق".
وذكرت الأمم المتحدة أن ذلك جاء في مؤتمر صحفي مشترك بين غوتيريش ورئيس وزراء نيبال بوشبا كمال داهال خلال زيارة الأمين العام إليها.
وحذر غوتيريش من أن الوضع في غزة "يزداد يأسا بمرور الساعات" مشيرا إلى أنه بدلا من وقف إنساني مطلوب بشدة لإطلاق النار والمدعوم من المجتمع الدولي كثف الاحتلال هجماته في غزة
ودعا جميع الأطراف أن تحترم التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني فيما جدد مناشدته إيقاف إطلاق النار بشكل فوري لأسباب إنسانية وتقديم الإغاثة الإنسانية المستدامة على نطاق يلبي احتياجات أهل غزة.
وقال الأمين العام إن العالم يشهد كارثة إنسانية في غزة حيث "يحرم فيها أكثر من مليوني شخص ليس لديهم مكان آمن يذهبون إليه من أساسيات الحياة - الغذاء والماء والمأوى والرعاية الطبية - بينما يتعرضون لقصف لا هوادة فيه". (النهاية)

ع س ت / ه س ص



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