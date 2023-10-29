الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن أسفه لتصعيد عدوان الاحتلال على غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 29 - 10 (كونا) -- أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الأحد عن أسفه لتصعيد عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة مشددا على أن عدد المدنيين الذين قتلوا وجرحوا "غير مقبول على الإطلاق".
وذكرت الأمم المتحدة أن ذلك جاء في مؤتمر صحفي مشترك بين غوتيريش ورئيس وزراء نيبال بوشبا كمال داهال خلال زيارة الأمين العام إليها.
وحذر غوتيريش من أن الوضع في غزة "يزداد يأسا بمرور الساعات" مشيرا إلى أنه بدلا من وقف إنساني مطلوب بشدة لإطلاق النار والمدعوم من المجتمع الدولي كثف الاحتلال هجماته في غزة
ودعا جميع الأطراف أن تحترم التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني فيما جدد مناشدته إيقاف إطلاق النار بشكل فوري لأسباب إنسانية وتقديم الإغاثة الإنسانية المستدامة على نطاق يلبي احتياجات أهل غزة.
وقال الأمين العام إن العالم يشهد كارثة إنسانية في غزة حيث "يحرم فيها أكثر من مليوني شخص ليس لديهم مكان آمن يذهبون إليه من أساسيات الحياة - الغذاء والماء والمأوى والرعاية الطبية - بينما يتعرضون لقصف لا هوادة فيه". (النهاية)
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