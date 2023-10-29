الدوري الألماني: تعادل بين (دورتموند) و(فرانكفورت) ضمن منافسات المرحلة التاسعة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) برلين ـ 29 ـ 10 ـ (كونا) -- تعادل فريقا (بوروسيا دورتموند) و(آينترخت فرانكفورت) اليوم الأحد بثلاثة أهداف لمثلها ضمن منافسات المرحلة التاسعة من الدوري الألماني (بوندسليغا).
واستهل المصري عمر مرموش التسجيل لفريق (فرانكفورت) في الدقيقة ال 8 قبل أي يعود اللاعب نفسه في الدقيقة ال 24 لتسجيل الهدف الثاني.
وفي نهاية الشوط الأول سجل مارسيل زابيتسر الهدف الأول للفريق الأصفر قبل أن يتمكن يوسوفو موكوكو من تسجيل هدف التعادل.
وفي الدقيقة ال 68 سجل الجزائري ـ الفرنسي فارس شايبي الهدف الثالث لفريق (فرانكفورت) قبل تمكن يوليان براند في الدقيقة ال 88 من تسجل هدف التعادل. (النهاية)
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