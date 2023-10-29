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الدوري الألماني: تعادل بين (دورتموند) و(فرانكفورت) ضمن منافسات المرحلة التاسعة

10/29/2023 11:25:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) برلين ـ 29 ـ 10 ـ (كونا) -- تعادل فريقا (بوروسيا دورتموند) و(آينترخت فرانكفورت) اليوم الأحد بثلاثة أهداف لمثلها ضمن منافسات المرحلة التاسعة من الدوري الألماني (بوندسليغا).
واستهل المصري عمر مرموش التسجيل لفريق (فرانكفورت) في الدقيقة ال 8 قبل أي يعود اللاعب نفسه في الدقيقة ال 24 لتسجيل الهدف الثاني.
وفي نهاية الشوط الأول سجل مارسيل زابيتسر الهدف الأول للفريق الأصفر قبل أن يتمكن يوسوفو موكوكو من تسجيل هدف التعادل.
وفي الدقيقة ال 68 سجل الجزائري ـ الفرنسي فارس شايبي الهدف الثالث لفريق (فرانكفورت) قبل تمكن يوليان براند في الدقيقة ال 88 من تسجل هدف التعادل. (النهاية)

ع ن ج / ه س ص



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