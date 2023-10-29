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روسيا: اقتحام مطار داغستان احتجاجا على وصول رحلة من الاحتلال الإسرائيلي

10/29/2023 11:25:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) موسكو - 29 - 10 (كونا) -- اقتحم متظاهرون بإقليم داغستان الروسي اليوم الأحد المطار الرئيسي في عاصمة الإقليم احتجاجا على هبوط رحلة قادمة من كيان الاحتلال الإسرائيلي.
وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أن مئات المتظاهرين تجمعوا في مطار محج قلعة (المطار الرئيسي لعاصمة داغستان) احتجاجا على وصول الطائرة وأنه جرى تحويل الرحلة إلى مطار مدينة فلاديقفقاز عاصمة أوسيتيا الشمالية.
وأضافت الوكالة أن قوات الأمن الروسية أعادت الهدوء الى المطار بعد اخراج المحتجين من المطار وقامت إدارة المطار بتوجيه الطائرات القادمة الى محج قلعة الى مطارات قريبة أخرى.
ونقلت تاس عن مصادر في مؤسسة "روس إفياتسيا" المعنية بشؤون الطيران والمسافرين قولها انها قررت اغلاق مطار العاصمة محج قلعة حتى السادس من نوفمبر القادم.
وتداولت وسائل التواصل الاجتماعية صورا وفيديوهات لمئات المتظاهرين الذين كان يرفع بعضهم أعلاما فلسطينية في أرض المطار بحثا عن ركاب قادمين من كيان الاحتلال.
كانت موجة من الغضب اجتاحت منطقة شمال القوقاز الروسي التي تضم جمهوريات الشيشان والأنغوش وداغستان وقبردينا بلقار والشركس والقرتشاي (ذات الغالبية المسلمة) احتجاجا على عدوان الاحتلال على غزة. (النهاية)

أ س / ه س ص



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