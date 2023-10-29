روسيا: اقتحام مطار داغستان احتجاجا على وصول رحلة من الاحتلال الإسرائيلي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) موسكو - 29 - 10 (كونا) -- اقتحم متظاهرون بإقليم داغستان الروسي اليوم الأحد المطار الرئيسي في عاصمة الإقليم احتجاجا على هبوط رحلة قادمة من كيان الاحتلال الإسرائيلي.
وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أن مئات المتظاهرين تجمعوا في مطار محج قلعة (المطار الرئيسي لعاصمة داغستان) احتجاجا على وصول الطائرة وأنه جرى تحويل الرحلة إلى مطار مدينة فلاديقفقاز عاصمة أوسيتيا الشمالية.
وأضافت الوكالة أن قوات الأمن الروسية أعادت الهدوء الى المطار بعد اخراج المحتجين من المطار وقامت إدارة المطار بتوجيه الطائرات القادمة الى محج قلعة الى مطارات قريبة أخرى.
ونقلت تاس عن مصادر في مؤسسة "روس إفياتسيا" المعنية بشؤون الطيران والمسافرين قولها انها قررت اغلاق مطار العاصمة محج قلعة حتى السادس من نوفمبر القادم.
وتداولت وسائل التواصل الاجتماعية صورا وفيديوهات لمئات المتظاهرين الذين كان يرفع بعضهم أعلاما فلسطينية في أرض المطار بحثا عن ركاب قادمين من كيان الاحتلال.
كانت موجة من الغضب اجتاحت منطقة شمال القوقاز الروسي التي تضم جمهوريات الشيشان والأنغوش وداغستان وقبردينا بلقار والشركس والقرتشاي (ذات الغالبية المسلمة) احتجاجا على عدوان الاحتلال على غزة. (النهاية)
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