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الرئيس التركي: نتبنى موقفا مشرفا تجاه غزة وفلسطين

10/29/2023 11:25:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسطنبول - 29 - 10 (كونا) -- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد إن تركيا تبنت ولا تزال تتبنى "موقف مشرفا تجاه قطاع غزة وفلسطين".
وأكد أردوغان في كلمة له خلال احتفال أقيم في مدينة إسطنبول بمناسبة إتمام الجمهورية التركية 100 عام على تأسيسها أن الهدف من تأسيس الجمهورية كان وفق تعبير مؤسسها مصطفى كمال أتاتورك "أن تكون ملاذ من لا ملاذ له".
وأردف "اليوم نتبنى نفس الموقف المشرف تجاه غزة وفلسطين التي قال عنها أتاتورك "لا أحد يستطيع المساس بها". ونعمل على مساعدة سكان غزة".
وقال إن "تجمع فلسطين الكبير" الذي أقيم السبت في مطار أتاتورك بإسطنبول بمشاركة أكثر من 5ر1 مليون مواطن "كان جزءا من هذا الموقف.
وتابع" تجمعنا أمس لم يقتصر فقط على إظهار تضامننا مع فلسطين بل أعلنا فيه مرة أخرى للعالم أجمع عزمنا على حماية استقلالنا الذي وسعناه ليشمل كامل المناطق التي تربطنا بها أواصر المحبة وحماية مستقبلنا".
وأوضح "بعض الأشخاص الذين ليس لديهم وعي تاريخي ولا يعرفون نضال مصطفى كمال أتاتورك ولا يفهمون الهدف من تأسيس الجمهورية قد تكون لديهم نوايا مختلفة". (النهاية)

ط ا / ه س ص



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