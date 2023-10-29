الرئيس التركي: نتبنى موقفا مشرفا تجاه غزة وفلسطين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) إسطنبول - 29 - 10 (كونا) -- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد إن تركيا تبنت ولا تزال تتبنى "موقف مشرفا تجاه قطاع غزة وفلسطين".
وأكد أردوغان في كلمة له خلال احتفال أقيم في مدينة إسطنبول بمناسبة إتمام الجمهورية التركية 100 عام على تأسيسها أن الهدف من تأسيس الجمهورية كان وفق تعبير مؤسسها مصطفى كمال أتاتورك "أن تكون ملاذ من لا ملاذ له".
وأردف "اليوم نتبنى نفس الموقف المشرف تجاه غزة وفلسطين التي قال عنها أتاتورك "لا أحد يستطيع المساس بها". ونعمل على مساعدة سكان غزة".
وقال إن "تجمع فلسطين الكبير" الذي أقيم السبت في مطار أتاتورك بإسطنبول بمشاركة أكثر من 5ر1 مليون مواطن "كان جزءا من هذا الموقف.
وتابع" تجمعنا أمس لم يقتصر فقط على إظهار تضامننا مع فلسطين بل أعلنا فيه مرة أخرى للعالم أجمع عزمنا على حماية استقلالنا الذي وسعناه ليشمل كامل المناطق التي تربطنا بها أواصر المحبة وحماية مستقبلنا".
وأوضح "بعض الأشخاص الذين ليس لديهم وعي تاريخي ولا يعرفون نضال مصطفى كمال أتاتورك ولا يفهمون الهدف من تأسيس الجمهورية قد تكون لديهم نوايا مختلفة". (النهاية)
ط ا / ه س ص
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