موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأحد الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - الأمانة العامة للأوقاف تبدأ التصفيات النهائية لمسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده الـ26 في مسجد الدولة الكبير تحت شعار (مكنون) تحت رعاية كريمة من سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
الكويت - السفيرة التركية لدى البلاد طوبي سونمز تشيد بمساعي دولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا للتخفيف من المعاناة الإنسانية في قطاع غزة مؤكدة أن بلادها والكويت تتشاركان في مساعيهما الدبلوماسية من أجل إيجاد حل جذري للكارثة الإنسانية هناك.
الكويت - نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور سعد البراك يشيد بدور شركة البترول الوطنية الكويتية في زيادة ربحية المنتجات النفطية الكويتية عبر تطوير قدراتها التكريرية وإنتاج مشتقات نفطية عالية الجودة ومواكبة منتجاتها للاشتراطات والمعايير البيئية العالمية لاسيما بعد إنجاز مشروع الوقود البيئي.
القاهرة - وصول الطائرة الإغاثية السادسة من الجسر الجوي الكويتي إلى مطار العريش الدولي محملة ب40 طنا من المساعدات الإنسانية المتنوعة لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة.
موسكو - متظاهرون بإقليم داغستان الروسي يقتحمون المطار الرئيسي في عاصمة الإقليم احتجاجا على هبوط رحلة قادمة من كيان الاحتلال الإسرائيلي.
روما - برنامج الأغذية العالمي يقول إن الوضع الكارثي في غزة تحت الحصار والعزلة التامة وشلل عمليات الإغاثة وسيطرة اليأس والجوع على القطاع ما دفع إلى اقتحام مستودعات الأمم المتحدة. (النهاية) ه س ص
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