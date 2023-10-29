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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأحد الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش

10/29/2023 11:25:12 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - الأمانة العامة للأوقاف تبدأ التصفيات النهائية لمسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده الـ26 في مسجد الدولة الكبير تحت شعار (مكنون) تحت رعاية كريمة من سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

الكويت - السفيرة التركية لدى البلاد طوبي سونمز تشيد بمساعي دولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا للتخفيف من المعاناة الإنسانية في قطاع غزة مؤكدة أن بلادها والكويت تتشاركان في مساعيهما الدبلوماسية من أجل إيجاد حل جذري للكارثة الإنسانية هناك.

الكويت - نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور سعد البراك يشيد بدور شركة البترول الوطنية الكويتية في زيادة ربحية المنتجات النفطية الكويتية عبر تطوير قدراتها التكريرية وإنتاج مشتقات نفطية عالية الجودة ومواكبة منتجاتها للاشتراطات والمعايير البيئية العالمية لاسيما بعد إنجاز مشروع الوقود البيئي.

القاهرة - وصول الطائرة الإغاثية السادسة من الجسر الجوي الكويتي إلى مطار العريش الدولي محملة ب40 طنا من المساعدات الإنسانية المتنوعة لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة.

موسكو - متظاهرون بإقليم داغستان الروسي يقتحمون المطار الرئيسي في عاصمة الإقليم احتجاجا على هبوط رحلة قادمة من كيان الاحتلال الإسرائيلي.

روما - برنامج الأغذية العالمي يقول إن الوضع الكارثي في غزة تحت الحصار والعزلة التامة وشلل عمليات الإغاثة وسيطرة اليأس والجوع على القطاع ما دفع إلى اقتحام مستودعات الأمم المتحدة. (النهاية) ه س ص

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