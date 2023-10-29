اليرموك تحرز تقدماً في تصنيف التايمز العالمي 2024

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد

30 تشرين الأول (بترا)- حققت جامعة اليرموك إنجازاً علمياً جديداً يضاف إلى سلسلة إنجازاتها ضمن خطة التطوير والتحديث التي تنتهجها في المجالات كافة، وسعيها للوصول إلى العالمية وإحراز ترتيب متقدم على مستوى الجامعات على المستوى المحلي والإقليمي، والدولي في مختلف التصنيفات العالمية.

ووفقا للبيانات التي نشرها تصنيف التايمز العالمي للتخصصات في نسخته للعام 2024 مؤخرا، حققت جامعة اليرموك ترتيباً متميزاً في مجال العلوم الصحية والسريرية والتي تشمل تخصصات كليتي الطب والصيدلة، حيث حصلت الجامعة على تصنيف ضمن فئة (601 -800) عالمياً لتكون بالمرتبة الثانية محلياً ومن المرة الأولى التي تدخل بها في هذا التصنيف.

كما حصلت على تصنيف ضمن فئة (401-500) عالميا، لتكون في المركز الثاني محلياً في مجال التعليم والذي يشمل تخصصات العلوم التربوية، ومن المرة الأولى التي تدخل بها في هذا التصنيف، كما حصلت على تصنيف ضمن فئة (601+) عالمياً، لتكون الأولى محلياً في مجال "الإنسانيات والآداب" والذي يشمل معظم التخصصات الأكاديمية في كليات الآداب، والفنون الجميلة، والسياحة والفنادق، والشريعة والدراسات الإسلامية، والآثار والأنثروبولوجيا، بالإضافة إلى تخصص هندسة العمارة.

وفي مجال التخصصات الهندسية، حققت الجامعة تقدما ملحوظاً في هذا المجال، حيث تقدمت 200 مرتبة لتصبح ضمن فئة (601-800) عالميًا، ولتحتل المرتبة الأولى محلياً مع جامعتي الأردنية والعلوم والتكنولوجيا الأردنية، فيما حققت الجامعة أيضا تقدما في مجال الاقتصاد والأعمال لتصبح ضمن الفئة (601-800) عالميًا، ولتحتل المرتبة الثانية محليًا.

وفي السياق ذاته، حافظت جامعة اليرموك على ترتيبها في مجال علوم الحاسوب ضمن فئة (601-800) عالميًا، وفي مجال العلوم الاجتماعية ضمن فئة (801+)، والثاني محلياً، وضمن الفئة (1001+) عالميا والثاني على المستوى المحلي في مجال العلوم الفيزيائية.

وأعرب رئيس الجامعة الدكتور إسلام مسّاد عن فخره واعتزازه بما تحرزه جامعة اليرموك من إنجازات علمية وأكاديمية، مؤكدا أن هذا الإنجاز ليس بغريب على "اليرموك" التي تحتضن كفاءات أكاديمية وإدارية متميزة قادرة على تحقيق التقدم والتطوير، وأنها وبعزيمة وهمة أبنائها المخلصين تسير نحو الريادة والتقدم بما يليق بمكانتها ويعكس جودة العملية التعليمية فيها، على المستويين المحلي والدولي.

وأوضح أن جامعة اليرموك وما حققته من تقدم في مختلف التصنيفات الدولية للجامعات ناتج عن إيمان جامعة اليرموك المطلق والتزامها بمعايير التفوق الأكاديمي والبحثي، وكل ما يتعلق بمبادرات وإنجازات تتصل بملف التصنيفات العالمية والجودة الأكاديمية، وبما ينعكس إيجابا على طلبتها وقدرتهم التنافسية في أسواق العمل المحلية والدولية على حد سواء.

وأشار مسّاد إلى أن ما تقوم به "اليرموك" من اهتمام دائم بتطوير وتحديث خططها الدراسية وتوفير بيئة تعليمية على قدر من التميز، وتعزيز الشراكات الأكاديمية الدولية، يأتي ترجمة لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني بضرورة التركيز على جودة التعليم والاستثمار في الموارد البشرية الأردنية الكفؤة، لتطوير قطاع التعليم العالي، وبما يدعم جهود الدولة الأردنية في تحقيق محاور وأهداف رؤية التحديث الاقتصادي وتعزيز الريادة والإبداع لدى الشباب الجامعي، وتمكينهم من القيام بدورهم في إحداث التغيير الإيجابي على المستويين المحلي والعربي على حد سواء.

وأعرب عن شكره وتقديره للجهود كافة التي يبذلها أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية في جميع كليات الجامعة في مختلف المجالات البحثية والتدريسية، والجهود الاستثنائية التي يقوم بها مركز الجودة والاعتماد الأكاديمي لإعداد ومتابعة الملفات الخاصة بالتصنيفات العالمية لكل كلية، الأمر الذي انعكس إيجابا على ترتيب الجامعة على المستوى الدولي والمحلي على حد سواء وبما يليق باسم جامعة اليرموك ومكانتها الأكاديمية.

--(بترا)





س ع/هـ ح

30/10/2023 00:13:34