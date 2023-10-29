استقالة اثنين من كبار موظفي ملف الأسرى الإسرائيليين المختطفين في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة
30 تشرين الأول (بترا)- أعلنت قناة كان العبرية الرسمية، مساء
أمس الأحد، عن استقالة مسؤولين اثنين من كبار موظفي القسم الذي شكله رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مؤخرا لإدارة ملف الجنود الأسرى والمفقودين في غزة، بإدارة العميد احتياط جال هيرش.
وبحسب القناة، فقد برر رئيس جهاز الشاباك سابقا يعقوب بيري ومسؤول ملف المفقودين سابقا دافيد ميدان استقالتهما لسوء إدارة القسم، موجهين انتقادات شديدة اللهجة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
وقال العضوان، بيري وميدان، إن نتياهو اجتمع مع عدد محدود من ممثلي عائلات الجنود الأسرى والمفقودين الإسرائيليين في قطاع غزة وذلك خشية سماع انتقاداتهم.
--(بترا)
م ف/ب ع/ هـ ح
30/10/2023 00:12:46
MENAFN29102023000117011021ID1107326266
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