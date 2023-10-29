فاعليات رسمية وشعبية تنفذ وقفات ومسيرات نصرة للأهل في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 29 تشرين الأول (بترا)- نفذت فاعليات رسمية وشعبية، اليوم الأحد، وقفات تضامنية نصرة للأشقاء في فلسطين وقطاع غزة.
ونفذ الحزب الديمقراطي الاجتماعي وقفة تضامنية مع قطاع غزة والشعب الفلسطيني أمام مبنى بلدية إربد.
وندد رئيس المكتب السياسي للحزب، العين جميل النمري، ببربرية وهجمية عدوان قوات الاحتلال على غزة أمام صمت عالمي مطبق على جرائم الحرب والإبادة البشرية التي تقوم بها قوات الاحتلال دون مراعاة لأبسط قواعد القوانين والمواثيق الدولية الإنسانية.
وأكد النمري أن الأردن يقف كخط دفاع أول عن فلسطين وغزة، لافتا إلى جهود جلالة الملك المتناغمة مع الموقف الرسمي والشعبي وتوحدها في دعم صمود الشعب الفلسطيني ورفع العدوان الوحشي الذي يتعرض له والمدعوم أميركيا وغربيا.
وقال إن موقف الحزب من الحرب على غزة ومن القضية الفلسطينية ملتزم بالثوابت الأردنية التي عبر ويعبر عنها جلالة الملك عبدالله الثاني على أكثر من صعيد ومنبر.
ودعا المجتمع الدولي إلى النظر بعين الحقيقة لما يجري في غزة من انتهاكات صارخة ضد المدنيين العزل والمنشآت الخاصة ودور العبادة والمستشفيات وكوادر الدفاع المدني والإسعاف والذي لم تسلم منه حتى المنظمات الإنسانية الدولية.
وقال النمري إن بقاء الجبهة الوطنية الأردنية متماسكة خلف مواقف جلالة الملك هي الظهير والسند الفعلي للشعب الفلسطيني، مشددا على أن بوصلة الأردنيين لن تتوجه إلا لفلسطين وتاجها القدس.
بدوره، طالب رئيس فرع إربد للحزب النائب الأسبق، الدكتور محمد البطاينة، بتحرك فعال وقوي من الدول العربية والإسلامية وأحرار العالم لوقف المذبحة والمجازر التي ترتكب في غزة دون رادع، مؤكدا أن الولايات المتحدة الأميركية وبعض الدول الأوربية شريك رئيس في الحرب الوحشية على شعب أعزل.
وفي معان، انطلقت مسيرة ليلة نصرة للأشقاء في غزة، ورفعت فيها شعارات وألقيت كلمات تمجد المقاومة الفلسطينية وتندد بالموقف الغربي تجاه الفظاعات والبشاعات التي تحدث للأهل في غزة.
وفي الكرك، أطلقت مجموعة عربكم الشبابية التطوعية، بالتعاون مع مستشفيي الكرك الحكومي وغور الصافي اليوم الأحد، حملة للتبرع بالدم بعنوان: "دمي دمك" تضامنا ودعما للأشقاء في قطاع غزة.
وقال رئيس المجموعة، ليث المجالي، إن الحملة تأتي في وقت يستلزم تجلي المسؤولية الإنسانية لتقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني بالتبرع بكل نقطة دم للمساعدة في علاج جرحاهم ومصابيهم ورفع المعاناة عنهم.
ودعا عدد من الشابات والشباب المشاركين في الحملة من مختلف ألوية المحافظة إلى ضرورة التحرك الدولي العربي لوقف المجازر التي ترتكب بحق الأشقاء في غزة والتي خرج فيها العدوان الإسرائيلي عن القانون الدولي.
ونفذت لجان المهندسين الشباب في نقابة المهندسين الأردنيين، اليوم، وقفة تضامنية تحت عنوان وقفة عزة من أجل غزة، وذلك استمرارا لحملة غزة معا ننصرها، والتي أطلقتها اللجنة العليا للإعمار في فلسطين المكونة من نقابة المهندسين الأردنيين ونقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين، لصالح جمع التبرعات للإيواء وإعادة إعمار غزة في ظل العدوان الغاشم عليها من قبل قوات الاحتلال.
وتضمنت الوقفة فقرة دعاء للأهل في غزة وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء، إضافة إلى فقرة خاصة للأطفال تم خلالها تعريفهم بالقضية الفلسطينية.
وشارك في الوقفة رئيس اللجنة العليا للإعمار في فلسطين نقيب المهندسين الأردنيين المهندس احمد الزعبي.
ونظمت كنيسة المار يوسف في الزرقاء، اليوم، وقفة تضامنية، للتنديد بجرائم الحرب التي ترتكبها القوات الإسرائيلية ضد قطاع غزة والضفة الغربية، دعا خلالها المشاركون المجتمع الدولي لوقف هذه الهمجية الصهيونية والسماح بإدخال المساعدات لقطاع غزة من مختلف المعابر.
وشارك في الوقفة النائب الدكتور هايل عياش ورئيس مجلس محافظة الزرقاء الدكتور ماجد الخضري ورئيسة نادي الشبيبة المسيحي الأردني وعضو مجلس المحافظة فاتن سميرات، وجمع من أهالي الزرقاء، حيث أكدوا ضرورة وقف سياسة القتل الوحشية والمجازر الجماعية التي ترتكبها آلة الحرب الإسرائيلية، داعين الأمة العربية إلى توحيد المواقف الثابتة لوقف هذه الهمجية ضد قطاع غزة.
--(بترا)
م ع/م ق/ هـ ح
29/10/2023 23:55:16
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