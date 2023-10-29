فاعليات رسمية وشعبية تنفذ وقفات ومسيرات نصرة للأهل في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 29 تشرين الأول (بترا)- نفذت فاعليات رسمية وشعبية، اليوم الأحد، وقفات تضامنية نصرة للأشقاء في فلسطين وقطاع غزة.

ونفذ الحزب الديمقراطي الاجتماعي وقفة تضامنية مع قطاع غزة والشعب الفلسطيني أمام مبنى بلدية إربد.

وندد رئيس المكتب السياسي للحزب، العين جميل النمري، ببربرية وهجمية عدوان قوات الاحتلال على غزة أمام صمت عالمي مطبق على جرائم الحرب والإبادة البشرية التي تقوم بها قوات الاحتلال دون مراعاة لأبسط قواعد القوانين والمواثيق الدولية الإنسانية.

وأكد النمري أن الأردن يقف كخط دفاع أول عن فلسطين وغزة، لافتا إلى جهود جلالة الملك المتناغمة مع الموقف الرسمي والشعبي وتوحدها في دعم صمود الشعب الفلسطيني ورفع العدوان الوحشي الذي يتعرض له والمدعوم أميركيا وغربيا.

وقال إن موقف الحزب من الحرب على غزة ومن القضية الفلسطينية ملتزم بالثوابت الأردنية التي عبر ويعبر عنها جلالة الملك عبدالله الثاني على أكثر من صعيد ومنبر.

ودعا المجتمع الدولي إلى النظر بعين الحقيقة لما يجري في غزة من انتهاكات صارخة ضد المدنيين العزل والمنشآت الخاصة ودور العبادة والمستشفيات وكوادر الدفاع المدني والإسعاف والذي لم تسلم منه حتى المنظمات الإنسانية الدولية.

وقال النمري إن بقاء الجبهة الوطنية الأردنية متماسكة خلف مواقف جلالة الملك هي الظهير والسند الفعلي للشعب الفلسطيني، مشددا على أن بوصلة الأردنيين لن تتوجه إلا لفلسطين وتاجها القدس.

بدوره، طالب رئيس فرع إربد للحزب النائب الأسبق، الدكتور محمد البطاينة، بتحرك فعال وقوي من الدول العربية والإسلامية وأحرار العالم لوقف المذبحة والمجازر التي ترتكب في غزة دون رادع، مؤكدا أن الولايات المتحدة الأميركية وبعض الدول الأوربية شريك رئيس في الحرب الوحشية على شعب أعزل.

وفي معان، انطلقت مسيرة ليلة نصرة للأشقاء في غزة، ورفعت فيها شعارات وألقيت كلمات تمجد المقاومة الفلسطينية وتندد بالموقف الغربي تجاه الفظاعات والبشاعات التي تحدث للأهل في غزة.

وفي الكرك، أطلقت مجموعة عربكم الشبابية التطوعية، بالتعاون مع مستشفيي الكرك الحكومي وغور الصافي اليوم الأحد، حملة للتبرع بالدم بعنوان: "دمي دمك" تضامنا ودعما للأشقاء في قطاع غزة.

وقال رئيس المجموعة، ليث المجالي، إن الحملة تأتي في وقت يستلزم تجلي المسؤولية الإنسانية لتقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني بالتبرع بكل نقطة دم للمساعدة في علاج جرحاهم ومصابيهم ورفع المعاناة عنهم.

ودعا عدد من الشابات والشباب المشاركين في الحملة من مختلف ألوية المحافظة إلى ضرورة التحرك الدولي العربي لوقف المجازر التي ترتكب بحق الأشقاء في غزة والتي خرج فيها العدوان الإسرائيلي عن القانون الدولي.

ونفذت لجان المهندسين الشباب في نقابة المهندسين الأردنيين، اليوم، وقفة تضامنية تحت عنوان وقفة عزة من أجل غزة، وذلك استمرارا لحملة غزة معا ننصرها، والتي أطلقتها اللجنة العليا للإعمار في فلسطين المكونة من نقابة المهندسين الأردنيين ونقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين، لصالح جمع التبرعات للإيواء وإعادة إعمار غزة في ظل العدوان الغاشم عليها من قبل قوات الاحتلال.

وتضمنت الوقفة فقرة دعاء للأهل في غزة وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء، إضافة إلى فقرة خاصة للأطفال تم خلالها تعريفهم بالقضية الفلسطينية.

وشارك في الوقفة رئيس اللجنة العليا للإعمار في فلسطين نقيب المهندسين الأردنيين المهندس احمد الزعبي.

ونظمت كنيسة المار يوسف في الزرقاء، اليوم، وقفة تضامنية، للتنديد بجرائم الحرب التي ترتكبها القوات الإسرائيلية ضد قطاع غزة والضفة الغربية، دعا خلالها المشاركون المجتمع الدولي لوقف هذه الهمجية الصهيونية والسماح بإدخال المساعدات لقطاع غزة من مختلف المعابر.







وشارك في الوقفة النائب الدكتور هايل عياش ورئيس مجلس محافظة الزرقاء الدكتور ماجد الخضري ورئيسة نادي الشبيبة المسيحي الأردني وعضو مجلس المحافظة فاتن سميرات، وجمع من أهالي الزرقاء، حيث أكدوا ضرورة وقف سياسة القتل الوحشية والمجازر الجماعية التي ترتكبها آلة الحرب الإسرائيلية، داعين الأمة العربية إلى توحيد المواقف الثابتة لوقف هذه الهمجية ضد قطاع غزة.

--(بترا)





م ع/م ق/ هـ ح

29/10/2023 23:55:16