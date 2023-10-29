مؤتة تختتم أعمال المؤتمر الدولي الثاني للعلوم والصيدلة

MENAFN - Jordan News Agency)

الكرك 29 تشرين الأول (بترا)- اختتمت جامعة مؤتة، اليوم الأحد، فعاليات المؤتمر الدولي الثاني لكليتي العلوم والصيدلة في الجامعة والذي استمر لمدة 3 أيام بمشاركة علماء وباحثين وطلبة دراسات عليا من ألمانيا، ماليزيا، تركيا، جمهورية الشيك، تونس، جمهورية مصر العربية، الجزائر والمملكة العربية السعودية، بالإضافة الى الأردن.

وأكد رئيس الجامعة الدكتور سلامه النعيمات على أن يكون التعليم العالي نافذة الرقيّ والتقدم والتميز الذي تنتهجه جامعة مؤتة والتي أثمرت بتحقيقها مراكز متقدمة بالتصنيفات المحلية والعالمية، مشيرا إلى أهمية المؤتمر في احتضان كوكبة من العلماء والخبراء والباحثين في المستجدات العلمية والمعرفة والبحثية وتوفير الأجواء التبادلية للمعارف والعلوم، وتشجيع إتاحة الفرصة لطلبة الدراسات العليا للمشاركة في الأبحاث والأوراق العلمية.

وأعرب النعيمات عن تقديره وشكره للجنة المنظمة للمؤتمر لتنظيم انعقاد المؤتمر للسنة الثانية على التوالي.

وجاءت وقائع ومخرجات تنظيم المؤتمر تتناسب والغايات النهضوية والتطلعات التي انعقد من أجلها، حيث قام بتغطية محاور بحثية وعلمية تستهدف المستجدات في حقول العلوم والصيدلة محليًا وعالميًا.

وخرج المؤتمر بأبرز التوصيات منها السير بخطوات واثقة ببرامج التعاون الدولي العلمي المشترك استمرارا للتفاعل والتعاون القائم وتعزيزه وبناء القدرات البحثية المشتركة وتبادل طلبة الدراسات العليا والتقدير لقرب صدور عدد خاص، باسم المؤتمر، من مجلة الفيزياء الأردنية الصادرة عن جامعة اليرموك بعد تحكيم الأبحاث المقدمة للمؤتمر الأول وقبول ما نسبته 60 بالمئة من الأبحاث المقدمة وتثمين الأبحاث العلمية المشتركة التي تم تطويرها ودعمها.

كما أوصى بنقل التحيات لرئيسة أكاديمية العلوم في جمهورية الشيك والرغبة في استمرار وتطوير التعاون والبحث العلمي المشترك.

وثمن المؤتمر حصول كلية الصيدلة على الاعتمادات الدولية المرموقة مشيدا بدور الفرق البحثية الأربعة العاملة في كلية العلوم وإنجازاتها المميزة على صعد التطوير التكنولوجي والأبحاث المنجزة مع كبرى فرق البحث الدولية المتعاونة.

- - (بترا)

م ع/ب ع/ هـ ح

29/10/2023 23:58:07