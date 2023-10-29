مؤتة تختتم أعمال المؤتمر الدولي الثاني للعلوم والصيدلة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الكرك 29 تشرين الأول (بترا)- اختتمت جامعة مؤتة، اليوم الأحد، فعاليات المؤتمر الدولي الثاني لكليتي العلوم والصيدلة في الجامعة والذي استمر لمدة 3 أيام بمشاركة علماء وباحثين وطلبة دراسات عليا من ألمانيا، ماليزيا، تركيا، جمهورية الشيك، تونس، جمهورية مصر العربية، الجزائر والمملكة العربية السعودية، بالإضافة الى الأردن.
وأكد رئيس الجامعة الدكتور سلامه النعيمات على أن يكون التعليم العالي نافذة الرقيّ والتقدم والتميز الذي تنتهجه جامعة مؤتة والتي أثمرت بتحقيقها مراكز متقدمة بالتصنيفات المحلية والعالمية، مشيرا إلى أهمية المؤتمر في احتضان كوكبة من العلماء والخبراء والباحثين في المستجدات العلمية والمعرفة والبحثية وتوفير الأجواء التبادلية للمعارف والعلوم، وتشجيع إتاحة الفرصة لطلبة الدراسات العليا للمشاركة في الأبحاث والأوراق العلمية.
وأعرب النعيمات عن تقديره وشكره للجنة المنظمة للمؤتمر لتنظيم انعقاد المؤتمر للسنة الثانية على التوالي.
وجاءت وقائع ومخرجات تنظيم المؤتمر تتناسب والغايات النهضوية والتطلعات التي انعقد من أجلها، حيث قام بتغطية محاور بحثية وعلمية تستهدف المستجدات في حقول العلوم والصيدلة محليًا وعالميًا.
وخرج المؤتمر بأبرز التوصيات منها السير بخطوات واثقة ببرامج التعاون الدولي العلمي المشترك استمرارا للتفاعل والتعاون القائم وتعزيزه وبناء القدرات البحثية المشتركة وتبادل طلبة الدراسات العليا والتقدير لقرب صدور عدد خاص، باسم المؤتمر، من مجلة الفيزياء الأردنية الصادرة عن جامعة اليرموك بعد تحكيم الأبحاث المقدمة للمؤتمر الأول وقبول ما نسبته 60 بالمئة من الأبحاث المقدمة وتثمين الأبحاث العلمية المشتركة التي تم تطويرها ودعمها.
كما أوصى بنقل التحيات لرئيسة أكاديمية العلوم في جمهورية الشيك والرغبة في استمرار وتطوير التعاون والبحث العلمي المشترك.
وثمن المؤتمر حصول كلية الصيدلة على الاعتمادات الدولية المرموقة مشيدا بدور الفرق البحثية الأربعة العاملة في كلية العلوم وإنجازاتها المميزة على صعد التطوير التكنولوجي والأبحاث المنجزة مع كبرى فرق البحث الدولية المتعاونة.
- - (بترا)
م ع/ب ع/ هـ ح
29/10/2023 23:58:07
MENAFN29102023000117011021ID1107326264
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