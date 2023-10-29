كاميرون دياز تتجول بسيارتها الضخمة فى سانت باربرا

(MENAFN
- Youm7) بدت النجمة كاميرون ديا البالغة من العمر 51 عامًا أنيقة دون عناء منها في أحدث ظهور لها، حسب وصف تقرير لموقع الديلى ميل، حينما كانت تسير في شوارع سانت باربرا، والتقط الموقع عدة صور للممثلة الشهيرة وهي تقود سيارتها الضخمة بنفسها.
كاميرون دياز
وذلك بعدما ظهر الثنائى
كاميرون دياز
وزوجها بنجي مادن بيوم وهما يستمتعا بمشاهدة المعالم السياحية في لندن، حينما رصدتهما أعين المصورين وهما يتناولان عشاء رومانسي في مطعم
Sparrow Italia - Mayfair
المتخصص في المأكولات الإيطالية الساحلية.
كاميرون دياز
وأتي موعد العشاء السابق بعد ستة أشهر من الكشف عن أن زميلها الممثل جيمي فوكس أقنع دياز بإنهاء اعتزالها عن التمثيل والعودة للعمل معه في فيلم الأكشن الكوميدي
Back In Action، الذي بدأ التصوير في نهاية سبتمبر.
سيارة كاميرون دياز
أيضًا تعود الممثلة كاميرون دياز للساحة الفنية بعد غياب دام 8 سنوات بفيلم
Back in Action
من إنتاج منصة نيتفليكس بجانب الممثل جيمي فوكس وخلال مقابلتها مع برنامج
The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
يوم الجمعة الماضية تحدثت عن عودتها للتمثيل مرة أخرى وقالت أنها قامت بالعديد من الأفلام ولكن بعد هذا الغياب هي تشعر بشعور مختلف.
تحدثت كاميرون عن الممثل جيمي فوكس والذي سيشاركها العمل القادم، هذه ليست المرة الأولى لأشارك الممثل جيمي في عمل فلقد صورنا معا فيلمين من قبل وآخر فيلم كان
Annie with Jamie
، وجيمي شخصية رائعة وتحمل الكثير من المهارات و العمل معه يكون مليء بالمرح دائما" والجدير بالذكر أن أول عمل شارك الاثنان فيه كان عام 1999 في فيلم
Any Given Sunday.
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