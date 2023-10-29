كاميرون دياز تتجول بسيارتها الضخمة فى سانت باربرا

MENAFN - Youm7) بدت النجمة كاميرون ديا البالغة من العمر 51 عامًا أنيقة دون عناء منها في أحدث ظهور لها، حسب وصف تقرير لموقع الديلى ميل، حينما كانت تسير في شوارع سانت باربرا، والتقط الموقع عدة صور للممثلة الشهيرة وهي تقود سيارتها الضخمة بنفسها.





كاميرون دياز

وذلك بعدما ظهر الثنائى

كاميرون دياز

وزوجها بنجي مادن بيوم وهما يستمتعا بمشاهدة المعالم السياحية في لندن، حينما رصدتهما أعين المصورين وهما يتناولان عشاء رومانسي في مطعم

Sparrow Italia - Mayfair

المتخصص في المأكولات الإيطالية الساحلية.





كاميرون دياز

وأتي موعد العشاء السابق بعد ستة أشهر من الكشف عن أن زميلها الممثل جيمي فوكس أقنع دياز بإنهاء اعتزالها عن التمثيل والعودة للعمل معه في فيلم الأكشن الكوميدي

Back In Action، الذي بدأ التصوير في نهاية سبتمبر.

سيارة كاميرون دياز

أيضًا تعود الممثلة كاميرون دياز للساحة الفنية بعد غياب دام 8 سنوات بفيلم

Back in Action

من إنتاج منصة نيتفليكس بجانب الممثل جيمي فوكس وخلال مقابلتها مع برنامج

The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

يوم الجمعة الماضية تحدثت عن عودتها للتمثيل مرة أخرى وقالت أنها قامت بالعديد من الأفلام ولكن بعد هذا الغياب هي تشعر بشعور مختلف.

تحدثت كاميرون عن الممثل جيمي فوكس والذي سيشاركها العمل القادم، هذه ليست المرة الأولى لأشارك الممثل جيمي في عمل فلقد صورنا معا فيلمين من قبل وآخر فيلم كان

Annie with Jamie

، وجيمي شخصية رائعة وتحمل الكثير من المهارات و العمل معه يكون مليء بالمرح دائما" والجدير بالذكر أن أول عمل شارك الاثنان فيه كان عام 1999 في فيلم

Any Given Sunday.







