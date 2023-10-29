نجوم التسعينيات يحيون حفلاً غنائيًا بأبو ظبى.. السبت المقبل

MENAFN - Youm7) يحيى نجومالتسعينيات إيهاب توفيق وسيمون وحميد الشاعرى وهشام عباس بأبو ظبى حفلاً غنائيًا يوم السبت المقبل الموافق 4 نوفمبر المقبل ويقدم كل منهم فاصلاً غنائيًا من أغانيهما التي اشتهروا بهاخلال التسعينيات والألفينات.

وانتهى الفنان إيهاب توفيق من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "ولا حاجة" فى تعاون جديد مع الفنان عصام كاريكا، الذى

تعاون معه من قبل فى 3 أغانٍ، وكلمات الأغنية من تأليف محمد هلال والتوزيع لـ باسم منير، كما يتعاون عصام كاريكا مرة أخرى مع الكينج محمد منير بعد مرور 27 عامًا من تعاونهما سويًا في أغنية "عمر عينى" التي صدرت في ألبوم "من أول لمسة" عام 1996 وكانت من كلمات مصطفى كامل وألحان عصام كاريكا وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا وما زالت يتغنى بها منير في كل حفلاته، والأغنية الجديدة بعنوان "أنا الذى" وهي من كلمات الشاعر باسم عادل وألحان كاريكا.

وكان الكابو حميد الشاعري، أحيا مؤخرًا، حفلاً غنائيًا ضمن فعاليات مهرجان العلمين في دورته الأولى، وقدم عددًا كبيرا من أغانيه القديمة والحديثة منها "عيني" و"لون فستانك" و"وين ايامك وين" و"هو انتي"، واختتم حفله بأغنية "جلجلي".

وقدم النجم حميد الشاعري المطربة هلا رشدي خلال حفله بمهرجان العلمين في دورته الأولى، وقدما سويا أغنية "راحل معايا الليل"

أما النجم هشام عباس، فأحيا حفلاً في مهرجان القلعة للموسيقي والغناء، وقدم عددا كبيرا من أغانيه القديمة والحديثة التي تفاعل معها الجمهور، منها (زمان وأنا صغير وأحلى ما فيكي وقول عليا مجنون وشوفي وعيني وطول ما أنت بخير والسهر والانبساط وفينه ويتربى في عزو وساعة لقلبك وسامع قلبي).









