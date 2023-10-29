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59 مليونًا و500 ألف دولار إيرادات فيلم Killers Of The Flower Moon حول العالم

10/29/2023 11:24:49 PM
(MENAFN- Youm7) حقق فيلم المخرج العالمى مارتن سكورسيزى الجديد Killers of the Flower Moon ، الذى يجتمع فيه مع اثنين من أهم وألمع ممثلي هوليوود، وهم ليوناردو دى كابريو، وروبرت دى نيرو إيرادات في دور العرض العالمية وصلت إلى 59 مليون و500 ألف دولار.



الفليم الجديد بعتبر من أهم أفلام العام الذى يشارف على الانتهاء، وذلك يرجع إلى قصة العمل التي تتمحور حول قصة السكان الأصليين في أمريكا، بـ جانب وجود اسم الثلاثى في العمل، الذى أعطى الأمر طابع ترويجى أكبر.



كما أن فيلم Killers of the Flower Moon
الجديد هو التعاون السابع بين ليوناردو دى كابريو ومارتن سكورسيزى، وحصل على 9 دقائق من التصفيق بعد عرضه لأول مرة خلال مهرجان كان السينمائى.



فيلم Killers of the Flower Moon وصلت مدته إلى 3 ساعات و 26 دقيقة، وبلغت ميزانيته 200 مليون دولار، ويحكى العمل قصة واقعية عن الجشع والقتل، ويجسد فيه ليوناردو دي كابريو وليلي جلادستون دور محققين في جريمة قتل تضمنت مقتل أفراد من قبيلة أوسيدج في أوكلاهوما.



واستنادًا إلى كتاب ديفيد جران الأكثر مبيعًا والذي نال استحسانًا واسع النطاق، تدور أحداث فيلم Killers of the Flower Moon في أوكلاهوما في عشرينيات القرن العشرين، ويصور القتل المتسلسل لأعضاء من قبيلة أوسيدج الغنية بالنفط، وهي سلسلة من الجرائم الوحشية التي أصبحت تُعرف باسم عهد الإرهاب.
















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