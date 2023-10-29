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الفرقة القومية العربية تحيي حفلاً موسيقيًا الخميس المقبل بالأوبرا

10/29/2023 11:24:49 PM
(MENAFN- Youm7) تقدم الفرقة القومية العربية للموسيقى حفلاً موسيقيًا بقيادة المايسترو حازم القصبجي وذلك في الثامنة مساء الخميس 2 نوفمبر على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.




يتضمن البرنامج مختارات من أشهر الأعمال الوطنية والرومانسية منها قصيدة مصر، حلوة بلادي، أنا المصري، الله يا بلادنا، أنا وشادي، زهرة المدائن، انا بحبك يا بلادى، ياللي سامعني، وحياتك يا حبيبي، فوق الشوك، الثلاثية المقدسة، مضناك، غريب يا زمان وغيرها.. اداء أحمد عفت، آيات فاروق، إيناس عز الدين، منار سمير، سامح منير وأشرف وليد.




يذكر أن الفرقة القومية العربية للموسيقى تأسست عام 1989
بهدف جمع التراث الموسيقى والغنائي العربي وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمي وعلمي متطور لتتمكن الأجيال الجديدة من التعرف على التراث الموسيقى العربي حفاظا عليه من الاندثار.



وتستعد دار الأوبرا أيضاً لاستقبال حفلين جديدين للموسيقار عمر خيرت على المسرح الكبير يومي 12 و 13 ديسمبر المقبل ، ومن المفترض أن يقدم فيها خيرت باقة متنوعة من مقطوعاته الموسيقية التي يعشقها الجمهور.










حازم القصبجى






احمد عفت






















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