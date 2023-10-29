الفرقة القومية العربية تحيي حفلاً موسيقيًا الخميس المقبل بالأوبرا

(MENAFN
- Youm7) تقدم الفرقة القومية العربية للموسيقى حفلاً موسيقيًا بقيادة المايسترو حازم القصبجي وذلك في الثامنة مساء الخميس 2 نوفمبر على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.
يتضمن البرنامج مختارات من أشهر الأعمال الوطنية والرومانسية منها قصيدة مصر، حلوة بلادي، أنا المصري، الله يا بلادنا، أنا وشادي، زهرة المدائن، انا بحبك يا بلادى، ياللي سامعني، وحياتك يا حبيبي، فوق الشوك، الثلاثية المقدسة، مضناك، غريب يا زمان وغيرها.. اداء أحمد عفت، آيات فاروق، إيناس عز الدين، منار سمير، سامح منير وأشرف وليد.
يذكر أن الفرقة القومية العربية للموسيقى تأسست عام 1989
بهدف جمع التراث الموسيقى والغنائي العربي وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمي وعلمي متطور لتتمكن الأجيال الجديدة من التعرف على التراث الموسيقى العربي حفاظا عليه من الاندثار.
وتستعد دار الأوبرا أيضاً لاستقبال حفلين جديدين للموسيقار عمر خيرت على المسرح الكبير يومي 12 و 13 ديسمبر المقبل ، ومن المفترض أن يقدم فيها خيرت باقة متنوعة من مقطوعاته الموسيقية التي يعشقها الجمهور.
حازم القصبجى
احمد عفت
MENAFN29102023000132011024ID1107326260
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.