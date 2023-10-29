ويجز يحيى خامس حفلات جولته الغنائية بأمريكا فى فلوريدا الخميس المقبل

MENAFN - Youm7) يحيى المطرب ويجز ، خامس حفلات جولته الغنائية في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، في فلوريدا، يوم الخميس 2 نوفمبر المقبل، وذلك بعد إحيائه حفله الأول في تورنتو، والثانى في مونتريال، وحفله الثالث نيويورك، أما حفله الرابع سيحيه يوم الثلاثاء 31 أكتوبر في واشنطن.

وكان المطرب ويجز، أعلن عن جولته الغنائية في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، التى سيبدأها يوم الأربعاء المقبل في تورنتو، والتبرع بجزء من أرباح الجولة لدعم فلسطين، حيث علق على حسابه الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" قائلاً: "بينما تنفطر قلوبنا على أخواننا في غزة والعنف المستمر".

وتابع ويجز: "نعتقد أنه من الضروري استخدام منبرنا وصوتنا للوقوف تضامنًا مع فلسطين خلال هذه الأوقات المأساوية، ولقد قررنا استخدام هذه الجولة وصوتنا لرفع مستوى الوعي حول المعاناة المستمرة لإخواننا وأخواتنا الفلسطينيين والتي تحملوها لسنوات".

وأضاف ويجز: "وفي إطار سعينا لتقديم الدعم لشعبنا الفلسطيني وكل المدنيين فى غزة والضفة الغربية، سيتم التبرع بجزء من أرباح جولتنا القادمة لجهود الإغاثة ورفع المعاناة عنهم، نريد أن نقدم أكبر قدر ممكن من المساعدة والوعى".

وحرص المغني ويجز على دعم القضية الفلسطينية من خلال حفله المقام بكندا، وذلك ضمن فعاليات حفلاته خارج مصر الفترة الحالية مؤكداً أنهم كانوا سيقدموا على خطوة إلغاء تلك الحفلات إلا أنهم فضلوا استغلالها لصالح غزة بالتنويه لها وما يحصل على الأرض واستغلال الحفلات لدعمهم سواء عبر التبرع لأهالينا في غزة أو بالحديث حول القضية الفلسطينية.

وشارك "ويجز"، فى وقفة بلندن، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، الذى يتعرض لحصار من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، ونشر مطرب الراب ويجز فيديو للوقفة الاحتجاجية على صفحته عبر موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام".