Monday, 30 October 2023 07:40 GMT

تحتضن صغيرها فى حطام البيوت.. لوحة بالذكاء الاصطناعى عن قوة الأم الفلسطينية

10/29/2023 11:24:47 PM
(MENAFN- Youm7) الأم تتحمل كل الصعاب وتتحدى كل الظروف من أجل نشأة أولادها في أمان، تعيد الحسابات اليومية ليلا ونهارا لما يوافق تقدمهم، وتعلم بعينيها قبل قلبها وعقلها ما يمسهم وما حالهم، وهذه هي فطرة الأمهات، لكن أمهات غزة وسط انهيار يومهم وأحلامهم، أقوياء يعدن الحسابات لمستقبل صغارهن وإعادة أرضهم من أجل من رحلوا من أولادهم في سبيلها، أمهات لا يقبلون الهزيمة حتى وإن طال الوقت، يطهون خبزهم على الحطب، رغم ما يمرون به، يزرعون الورد وسط الركام، يحضن أولادهم ليحل الأمن خوفهم.




صورة من الذكاء الاصطناعى



كل هذه المعاني عبرت عنها صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي استخدم فيها أحد برامج الذكاء الاصطناعي
ليرسم صورة لأم تحتضن رضيعها
وسط الركام وآثار حطام الحياة والبيوت، على خريطة قطاع غزة، فالأم تحتوى الصغير وعلى وجهها الابتسامة ويديها تلتف حوله تتمسك فيه تبعث له الحنان والأمان قلبها يقول لا تخف نحن أصحاب الحق، فأصحاب الحق لا يخافون ولا يجزعون.



ومع استمرار الأحداث في غزة زاد ترابط القلوب، وتوحيد الصفوف، والتضامن حول القضية الفلسطينية، وأبرزت السيوشال ميديا طرق التضامن جميعها من انتشار أعلام فلسطين في كل الأرجاء، وارتداء الشال الفلسطيني رمزا المقاومة والصمود ضد العدوان، وصناعة أساور اليد بألوان المسجد الأقصى، والتعبير بالرسم والألحان بأنغم حرية الأرض أرض فلسطين، وتصدر برامج الذكاء الاصطناعي صناعة الصور تجسيدا عن لقطات ظلام وقسوة العدوان على أهالي فلسطين.












MENAFN29102023000132011024ID1107326258

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث