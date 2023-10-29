أشهر الشخصيات الشريرة في أفلام الكارتون.. منهم كابتن هوك وجعفر وسكار

MENAFN - Youm7) لكل شخص مهما كانت شخصيته الجميلة الطيبة الهادئة، الظاهرة جانبًا شريرًا خفيًا، لا يظهر إلا نادرًا، في أصعب الأوقات التي يشعر فيها بالضيق أو الظلم، فكل شخصية لديها دافع لأفعالها الشريرة، ولكل شخصية درجة معينة في الشر الذي يمكن أن يظهر عليها، وإذا قمنا بربط الشر الموجود في كل شخصية، بأحد أشرار عالم ديزني، فقط يكون مفهوم الشر بسيطا ومقبولا لدي البعض، ولذا تستعرض اليوم السابع أشهر أشرار ديزني التي جسدها شخصيات كارتونية في أفلام الأطفال والتي تعلق بها أيضاً بعض من الكبار سناً، وذلك وفقاً لما نشره موقع "stylecaster".

ملكة القلوب

ملكة القلوب هي الشخصية الشريرة في فيلم أليس في بلاد العجائب، فهي ذات الشخصية المندفعة عند الغضب، ولا تتردد في القضاء على كل من حولها لتتخلص من الضرر من وجهة نظرها، لكنها عندما تهدأ تختفي.

ملكة القلوب كرويلا دي فيل

كرويلا هي إحدى شريرات ديزني في كارتون الأطفال المفضل 101 كلب، فهي شخصية تهتم بمظهرها، ويمكن أن تفعل أي شيء من أجل أن تبقى في مظهر جميل ومميز، وقد يثار شرها عندما يعترضها أحد أثناء تحقيق أهدافها.

كرويلا دي فيل الأم جوثيل

"العالم الخارجي مكان خطير، مليء بأشخاص فظيعين وأنانيين، يجب عليك البقاء هنا، حيث تكوني آمنة"، ليس سرا أن الجانب اللطيف لدى الأم جوثيل هو مجرد واجهة للحصول على ما تريده من رابونزل، فشرها يكمن في حنانها.

الأم جوثيل جاستون

يعرف جاستون بغروره، حيث يظهر أسلوبه المتفاخر تجاه بيل ليس متواضعا على الإطلاق، فإن طرقه الشريرة والساعية لجذب الانتباه تنبع جميعها من هوسه الرومانسي ورغبته في أن يحب من الجميع.

جاستون جعفر

على الرغم من شخصيته الواثق والمتوازن وامتلاكه استراتيجيا لامعة في التعامل مع من حوله، فلا عجب أن السلطان جعل جعفر مستشاره الأكثر ثقة، غالبا ما يتم الاحتفاء به لمهاراتك العبقرية في حل المشكلات وأعمال الخدمة، ذلك الشيء الذي يتحكم فيه جعفر بعصاه الثعبانية، فهو عقل مدبر بارع ولديك خطة، ويمكن استخدام قدراتك العقلية في الخير والشر.

جعفر سكار

يتمتع سكار بشخصية جذابة ومقنعة دون عناء، لكن حاجته النهمة للتفوق على أخيه الأكبر موفاسا قادته إلى طريق مدمر، حيث إن سكار يحرص على تجنب المواجهة مع أخيه بأي ثمن، لدرجة أنه لم يكن لديه الشجاعة لقتل موفاسا في قتال، لذلك وضع سيمبا في موقف خطير بدلا من ذلك.

سكار الكابتن هوك

حتى لو كنت شريراً، فإن حيلك الشريرة هدفها السفر في رحلة لا نهاية لها والبحث عن الذهب، فإذا تمكنت فقط من العثور على مخبأ الكنز، فتسعى مرة أخرى للمغامرة هو أصل هدف الكابتن هوك للسيطرة على نيفرلاند، مثلك، هوك أيضا لا يتعرض للتهديد بسبب عيوبه.

كابتن هوك



