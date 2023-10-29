أشهر الشخصيات الشريرة في أفلام الكارتون.. منهم كابتن هوك وجعفر وسكار

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- Youm7) لكل شخص مهما كانت شخصيته الجميلة الطيبة الهادئة، الظاهرة جانبًا شريرًا خفيًا، لا يظهر إلا نادرًا، في أصعب الأوقات التي يشعر فيها بالضيق أو الظلم، فكل شخصية لديها دافع لأفعالها الشريرة، ولكل شخصية درجة معينة في الشر الذي يمكن أن يظهر عليها، وإذا قمنا بربط الشر الموجود في كل شخصية، بأحد أشرار عالم ديزني، فقط يكون مفهوم الشر بسيطا ومقبولا لدي البعض، ولذا تستعرض اليوم السابع أشهر أشرار ديزني التي جسدها شخصيات كارتونية في أفلام الأطفال والتي تعلق بها أيضاً بعض من الكبار سناً، وذلك وفقاً لما نشره موقع "stylecaster".
ملكة القلوب
ملكة القلوب هي الشخصية الشريرة في فيلم أليس في بلاد العجائب، فهي ذات الشخصية المندفعة عند الغضب، ولا تتردد في القضاء على كل من حولها لتتخلص من الضرر من وجهة نظرها، لكنها عندما تهدأ تختفي.
ملكة القلوب كرويلا دي فيل
كرويلا هي إحدى شريرات ديزني في كارتون الأطفال المفضل 101 كلب، فهي شخصية تهتم بمظهرها، ويمكن أن تفعل أي شيء من أجل أن تبقى في مظهر جميل ومميز، وقد يثار شرها عندما يعترضها أحد أثناء تحقيق أهدافها.
كرويلا دي فيل الأم جوثيل
"العالم الخارجي مكان خطير، مليء بأشخاص فظيعين وأنانيين، يجب عليك البقاء هنا، حيث تكوني آمنة"، ليس سرا أن الجانب اللطيف لدى الأم جوثيل هو مجرد واجهة للحصول على ما تريده من رابونزل، فشرها يكمن في حنانها.
الأم جوثيل جاستون
يعرف جاستون بغروره، حيث يظهر أسلوبه المتفاخر تجاه بيل ليس متواضعا على الإطلاق، فإن طرقه الشريرة والساعية لجذب الانتباه تنبع جميعها من هوسه الرومانسي ورغبته في أن يحب من الجميع.
جاستون جعفر
على الرغم من شخصيته الواثق والمتوازن وامتلاكه استراتيجيا لامعة في التعامل مع من حوله، فلا عجب أن السلطان جعل جعفر مستشاره الأكثر ثقة، غالبا ما يتم الاحتفاء به لمهاراتك العبقرية في حل المشكلات وأعمال الخدمة، ذلك الشيء الذي يتحكم فيه جعفر بعصاه الثعبانية، فهو عقل مدبر بارع ولديك خطة، ويمكن استخدام قدراتك العقلية في الخير والشر.
جعفر سكار
يتمتع سكار بشخصية جذابة ومقنعة دون عناء، لكن حاجته النهمة للتفوق على أخيه الأكبر موفاسا قادته إلى طريق مدمر، حيث إن سكار يحرص على تجنب المواجهة مع أخيه بأي ثمن، لدرجة أنه لم يكن لديه الشجاعة لقتل موفاسا في قتال، لذلك وضع سيمبا في موقف خطير بدلا من ذلك.
سكار الكابتن هوك
حتى لو كنت شريراً، فإن حيلك الشريرة هدفها السفر في رحلة لا نهاية لها والبحث عن الذهب، فإذا تمكنت فقط من العثور على مخبأ الكنز، فتسعى مرة أخرى للمغامرة هو أصل هدف الكابتن هوك للسيطرة على نيفرلاند، مثلك، هوك أيضا لا يتعرض للتهديد بسبب عيوبه.
كابتن هوك
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