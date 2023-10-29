حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 30 أكتوبر على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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- Youm7) نقدم حظك اليوم وتوقعات الأبراج على جميع الأصعدة، الصحية والعاطفية والمهنية، لمواليد كل الأبراج. ولمعرفة تفاصيل توقعات الأبراج وحظك اليوم تابع التقرير التالي:
برج الجوزاء.. حظك اليوم الإثنين 30 أكتوبر: اهتم بصحتك
يتمتع مواليد برج الجوزاء بصفات مرحة وهم مبتهجون للغاية مع الأصدقاء ذوي الشخصيات المختلفة، كما أن لديهم قدرة قوية على تغيير الأشخاص من حولهم بسهولة، فهم يحبون العمل ويخلصون فيه، رومانسيون وسلسون.
برج الجوزاء في حظك اليوم 30 أكتوبر
الجوزاء يحب العائلة كثيراً ويعيش في دفء العائلة ويحب أيضاً السفر والترحال والانطلاق وهو فنان بالفطرة يفهم الأشياء ويستطيع الاندماج فيها. هم أولئك الذين حققوا تقدمًا هائلاً وواسع النطاق في حياتهم المهنية.
شاهير برج الجوزاء
ومن مشاهير برج الجوزاء الفنان محمد عبده، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك وحظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.
محمد عبده
حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهنى:
هناك احتمال كبير بأن تضطر إلى السفر إلى الخارج فيما يتعلق بعملك أو حياتك المهنية. أولئك الذين تقدموا بطلب للحصول على تأشيرة للدراسة في الخارج سيحصلون على التأشيرة اليوم.
حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفى
حبيبك ينتظر منك بعض التقدير ليس إلا فحاول ألا تتعامل معه باعتباره شخصًا مضمونًا فى حياتك للأبد ولن تخسره مهما حدث، لأن خسارته ممكنة، وستكون كبيرة بالنسبة لك لأنه يحبك بإخلاص.
حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد الصحى:
ابذل بعض المجهود من أجل الحفاظ على صحتك ولا تتكاسل فى هذا الأمر ولا تتهاون فيه فالعواقب ستكون وخيمة، ولا تسمح للعمل بأن يؤثر على صحتك أيًا كانت الظروف.
توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء الفترة المقبلة:
أحداث كبيرة فى حياتك فى الفترة المقبلة، تأثيرها عليك يتوقف على الطريقة التى تديرها بها فحاول أن تتعامل مع أى مستجدات بحكمة وتروى ولا تأخذ قرارات سطحية بدون تفكير عميق فى كل تفصيلة.
برج الجدى.. حظك اليوم الإثنين 30 أكتوبر: الحظ حليفك
يتميز أصحاب برج الجدى بقدرتهم على تحسين أوضاعهم وتحقيق أهدافهم، يفضل الاختلاط بالأوساط ذات الشخصية العميقة، فالبرج هادئ رزين بصورة دائمة.
برج الجدى في حظك اليوم 30 أكتوبر
مولود برج الجدى دائم الشباب. يرمز إلى دمج العقل فى الحياة. جاد في تعاملاته مع الأخرين، أكثر أحلامه وقمة نجاحاته فى العالم هو سيادة الفهم وتحقق الأحلام.
مشاهير برج الجدي
ومن مشاهير برج الجدى سميرة سعيد، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الجدى على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.
سميرة سعيد حظك اليوم برج الجدى على الصعيد المهنى
الحظ حليفك اليوم، وتستطيع أن تنفذ خطوات إيجابية تجلب لك ثقة رؤسائك فى العمل، اترك التردد وامض فى طريقك.
حظك اليوم برج الجدى على الصعيد العاطفى
خذ قرارك ولا تجعل التردد يتحكم فى علاقاتك بشريك حياتك، المصارحة بالمشاعر ليس عيبًا، اخلق أجواء رومانسية لتصارحه بحقيقة مشاعرك.
حظك اليوم برج الجدى على الصعيد الصحى
تحتاج إلى الراحة، بعد فترة الإرهاق الذهنى التى قضيتها، اذهب إلى مكان بعيد هادئ وعش لحظات استجمام.
توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجدى الفترة المقبلة
هذا اليوم يوم التقدم فى العمل، واكتساب خبرات جديدة تجعلك فى مقدمة صفوف رجال المهام الصعبة، لا تترك الكتمان يسيطر على علاقتك بشريك حياتك، أنت محب للصراحة، لكن ترددك لن يفيدك هذه الفترة، تحتاج إلى الراحة والاستجمام.
برج الثور.. حظك اليوم الإثنين 30 أكتوبر: استمتع بالراحة
برج الثور ثانى الأبراج فى الدائرة الفلكية ومواليد هذا البرج يقدمون عطاء غير محدود، لديهم العديد من الأهداف الكبيرة فى حياتهم، التى يسعون إلى تحقيقها ولديهم العديد من المزايا التى تجذب الآخرين لهم.
برج الثور في حظك اليوم 30 أكتوبر
مواليد برج الثور من أفضل الأشخاص الذين تلتقى بهم طوال حياتك، فهم أصدقاء أوفياء يتحملون الغير ويضحون من أجل أحبابهم وأصدقائهم.
مشاهير برج الثور
ومن مشاهير برج الثور الفنان نور الشريف، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الثور على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى
نور الشريف حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهنى
تتعرض لبعض المواقف اليوم التى تتطلب منك الجدال كثيرا حاول أن يكون لك موقف واضح ولا تتخلى عنه حتى تصل إلى ما تريد بدون أن يصيبك خسائر فى محيط عملك أو تتسبب فى مضايقة من حولك.
حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفى
تلتقى اليوم بصديق قديم يشعل لديك ذكريات حب ماتت منذ فترة كبيرة ولكنك على استعداد للاستمتاع وأنت تسمع حديثه، لا تقتل هذه اللحظات الجميلة فدائما الماضى ليس كله تعيس.
حظك اليوم برج الثور على الصعيد الصحى
تبدو عليك ملامح التعب والإجهاد يجب أن تأخذ قسط من الراحة حتى تسطيع متابعة عملك بدون مضاعفات افعل ذلك قبل فوات الأوان.
توقعات علماء الفلك لمواليد برج الثور الفترة المقبلة
توقع لك الأبراج أن تقوم بمجموعة من الأعمال التى لن تحصد نتائجها الآن، ولكن سيكون لها دور فى حياتك المستقبلية، وسيكون الوقت ملائما أن تقوم بأعمالك المؤجلة حتى تظل متألقا فى حياتك الشخصية والعملية.
برج الأسد.. حظك اليوم الإثنين 30 أكتوبر: لا تقف في المنتصف
مواليد برج الأس لديهم روح مرحة والقدرة على إسعاد من حولهم بأقل مجهود ممكن ولا يحبون النفاق والعند، ولديهم أيضا طبيعة جذابة ويحبون الاهتمام بشكلهم الخارجى ويشعرون دائما أنهم نجوم .
برج الأسد في حظك اليوم 30 أكتوبر
يتميز أصحاب برج الأسد بالكرم البالغ، مقابل ذلك لا يردون محتاجًا ولو اضطروا إلى الاستدانة من أجله، ودائمًا ما يتميزون بالصرامة والحزم فى تعاملاتهم العملية.
مشاهير برج الأسد
ومن مشاهير برج الأسد الممثلة مريم أوزرلي، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الأسد على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.
مريك أوزرلى
برج الأسد حظك اليوم على الصعيد المهني
لا تضعف أمام الأعداء وأظهر قوتك قدر إمكانك، فالضعفاء لا مكان لهم، واجعل الصبر طريقًا لك، فالصابرين فقط هم من يحققون الانتصار.
برج الأسد حظك اليوم على الصعيد العاطفي
الحب يمنحك القدرة على الخروج من المشاكل، لا تستحى من الاختباء فى أحضان شريك حياتك، واستمتع قدر الإمكان بالأمان الذى يعطيه لك
برج الأسد حظك اليوم على الصعيد الصحي
حان الوقت لتبدأ فى ممارسة التمارين الرياضية، والقيام بنشاط صحى، خاصة أن صحتك فى تدهور، والدهون بدأت فى إصابتك بعدة أمراض، لا تستسلم لحب الطعام، والتزم بالنظام الصحى المفيد.
برج الأسد وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة
يتوقع علماء الفلك والأبراج أنك تقف فى مفترق طريق، وتبحث عن الإجابة فى الأماكن الخاطئة، لا تستمر فى تكرارها بنفس الطريقة دون أن تتعلم الدرس.
برج العذراء.. حظك اليوم الإثنين 30 أكتوبر: ترقية
مواليد برج العذراء يتمتعون بشخصيات مبدعة ومخلصة لديهم أحلام كبيرة، وأن يكونوا أثرياء على رأس هذه الأحلام، كما أنهم شخصيات طموحة لا تقبل بما تصل إليه وتريد دائما أن تكون ناجحة ومستقلة وهذا يجعل حياتهم مثيرة.
برج العذراء في حظك اليوم 30 أكتوبر
مولود برج العذراء محب للعلم، فصيح، متحدث لبق مع الميل للنقد اللاذع. مزاجه عصبى وميال إلى العناد، ومن خصائصه الإحساس بالواقع، يسعده دائمًا أن العمل يجرى على خير ما يرام.
مشاهير برج العذراء
ومن مشاهير برج العذراء المطرب محمد فوزى، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العذراء على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.
محمد فوزى
برج العذراء حظك اليوم على الصعيد المهني
أنت متوتر للغاية بشأن تغيرات كبيرة فى العمل، ولكن عليك أن تتخلص من هذا الخوف الزائد عن الحد وتبدأ التفكير بشكل جدى فى تطوير أفكارك وتقديم الكثير إلى عملك، حتى تحصل على ما ترغب بعد ذلك.
برج العذراء حظك اليوم على الصعيد العاطفي:
يتوقع علماء الفلك خلال الفترة المقبلة أن تتحسسن علاقتك بالحبيب، كما أنه من المفترض أن تحظى بمقابلة مع حبيب قديم، سيساعدك على تجاوز الأزمة النفسية التى مررت بها مؤخراً.
برج العذراء حظك اليوم على الصعيد الصحي
أوضاعك الصحية غير جيدة، ينصحك الأطباء فى الفترة المقبلة أن تعيد النظر إلى ما تحتاج إليه، وما يحتاج إليه جسدك، خصوصاً أنك أهملت كثيراً فى الفترة الماضية، فلا تدع العمل وانشغالك به يؤثر سلباً عليك.
برج العذراء وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة
يتوقع علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة المزيد من التقدم والنجاح فى عملك، كذلك يفترض أن يكون هناك ترقية، ومن المتوقع أن ينتهى هذا الشهر بارتباط عاطفى جديد.
برج الدلو.. حظك اليوم الإثنين 30 أكتوبر: الصحة مستقرة
مولود برج الدل مميز يتمتع باستقلالية وحرية فى فكره الثقافى، خلاق، ينظر دائمًا إلى المستقبل ويسعى إلى تحقيق أفكاره وتنفيذها يحب الأشياء الحديثة ، كما أنه حساس, كريم, حنون, اجتماعى.
برج الدلو في حظك اليوم 30 أكتوبر
التهور والاندفاع والإقبال على المغامرات وحب المجازفة والمرح الشديد والقدرة على إسعاد الآخرين، أهم الصفات التى يتصف بها أصحاب وشخصيات برج الدلو.
مشاهير برج الدلو
ومن مشاهير برج الدلو دريد لحام، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الدلو على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.
-دريد-لحام
حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المه
العند هو السبب الرئيسى فيما وصلت إليه فى الفترة الأخيرة، عليك أن تتجنب الوقوع فى الأخطاء السابقة، كذلك يفضل أن تكون أكثر حرصاً فى التعامل مع الأمور الطارئة حتى لا تتعرض لأى أزمات.
حظك اليوم لبرج الدلو على الصعيد العاطفى
أوضاعك العاطفية جيدة جداً، كما أن اليوم مناسب جداً لجلسة رومانسية مع الحبيب، حاول أن تتجنب الحديث فى أى خلافات واستمع إليه بذكاء ولا تحاول أن تضايقه.
حظك اليوم برج الدلو على الصعيد الصحة
أوضاعك الصحية ربما تكون غير مستقرة تماماً، حاول كذلك أن تسعى من جديد للاسترخاء والحصول على قسط من الراحة لأن الإجهاد سيقودك إلى الكثير من الأزمات الصحية.
توقعات علماء الفلك لمواليد برج الدلو الفترة المقبلة.
يعيش حالة من حالات الفتور العاطفى، خاصة إنه يحاول أن يجد شريك الحياة الذى يناسب طبيعته، التواجد مع الأصدقاء لفترات كبيرة يشعره بالآمان، لكن الحاجة إلى حبيب أصبحت مُلحة حالياً، والحالة الصحية تحتاج إلى مزيد من التغذية السليمة وممارسة الرياضة بشكل منتظم ستكفل لك الراحة.
برج الحوت.. حظك اليوم الإثنين 30 أكتوبر: إياك والاقتراض
مواليد برج الحوت شخصيات مرحة ومحبة للحياة يحلمون بالثراء ولكنهم لا يحبون بذل مجهود كبير فى حياتهم ويريدون أن يحصوا على كل شىء دون التضحية، ولديهم شخصية جذابة ومثيرة للاهتمام.
برج الحوت في حظك اليوم 30 أكتوبر
الحوت هو برج المحبة الروحية، هو الايمان غير المشوش الصابر والغافر وفى هذا قدرة الحوت على الانضباط وقوة الاحتمال، هو الخيال واللا واقع، حالة الحياة فى مملكة كبيرة من الشعر والموسيقى والخيال. سلبى متعاطف.
مشاهير برج الحوت
ومن مشاهيره الفنانة يسرا، ويقدم اليوم السابع لمولود برج الحوت توقعات الأبراج وحظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.
يسرا برج الحوت حظك اليوم على الصعيد المهني
لديك أشياء كثيرة تريد أن تفعلها بشأن عملك لكنك أجلتها حتى تراكمت عليك، إذا أردت إنجاز هذه المهام بسهولة ويسر فيمكنك الانتهاء منها فى فترة بسيطة حتى لا تقف عائقًا أمامك فى عملك أكثر من اللازم.
برج الحوت حظك اليوم على الصعيد العاطفي
كثرة التفكير فى علاقتك الاجتماعية مع أقاربك جعلك تصبح مرهقًا جسديًا ما أثر بدوره على أجزاء كثيرة فى جسدك وجعلك مرهقًا بصفة مستمرة.
برج الحوت حظك اليوم على الصعيد الصحى
علامات جديدة تدل على رغبة أحد أصدقاؤك المقربين للارتباط بك، لا تضع قيودًا وعوائق أمام العلاقات الجديدة التى تقابلك فربما تسبب لك الراحة مستقبلا، إذا كنت ممكن يرغبون فى إقامة علاقة عاطفية مستقرة فعليك بوضع مبادئ للعلاقة قبل البدء فيها.
برج الحوت وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة
الوقت غير مناسب للاقتراض من أصدقائك، كنت قد تخطط منذ فترة كبيرة للاقتراض كى تقوم بشراء بعض الأشياء الخاصة بالترفيه وهذا خاطئ، فقد يورطك الاقتراض فى مشاكل كثيرة أنت فى غنى عنها، من الأفضل أن لا تعتاد على الاقتراض سوى فى حالات الضرورة فقط.
برج الحمل.. حظك اليوم الإثنين 30 أكتوبر: مشروع جديد
مواليد برج الحمل يتمتعون بمجموعة مميزة من الصفات والمواصفات. إنهم أشخاص طموحون ومليئون بالحيوية والشغف. يتميزون بشخصيات قوية وجريئة، ويتمتعون بروح القيادة والتحدي.
برج الحمل في حظك اليوم 30 أكتوبر
مواليد برج الحمل يقدمون عطاء غير محدود، ولديهم روح مرحة محبين للحياة ولا يحبون المشكلات والاكتئاب لديهم أهداف كبيرة فى الحياة ويعملون عليها طوال الوقت لذلك تجدهم مجتهدين ولا يفعلون إلا ما يحبونه ولديهم شغف فيه.
مشاهير برج الحمل
من مشاهير برج الحمل عمر الشريف، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحمل على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.
عمر الشريف
حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهنى
تقدير مواهبك فى مكان عملك وهدية لطيفة فى منزلك اليوم، لديك جهد هائل فى حياتك المهنية الإشادة والمكافأة لهذا الغرض ينتظروك.
حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفي
أنت بحاجة إلى إدراك الحدود هى علامة على وجود علاقة صحية، لا تتعدى مساحتك الشخصية مع شريك حياتك ، ولا تحاول تبرير ذلك باسم الحب.
حظك اليوم برج الحمل على الصعيد الصحى
يفضل أن تنمى اللياقة البدنية الخاصة بك، حاول ترتيب نظام حياتك ولياقتك مع الخبراء، قد تكون أفضل بكثير
توقعات علماء الفلك لمواليد برج الحمل الفترة القادمة
تستطيع الشروع فى شراكة مع أحد أصدقائك اليوم، ستوفر مغامراتك لك الاثارة والمتعة، مساعدة ودعم قد يأتى من شخص غير متوقع تماما.
برج الميزان.. حظك اليوم
الإثنين 30 أكتوبر:لا تتوتر
مولود برج الميزان يتميز بعدة صفات منها أنه يحب العيش بحرية بدون أي قيود تضايقه، ولديه روح مرحة خفيفة، ومن السهل أن يكتسب الأصدقاء بسهولة شديدة.
برج الميزان في حظك اليوم 30 أكتوبر
مولود برج الميزان يتمتع بأنه يمتلك مشاعر رومانسية شديدة ومرهفة، وشخصية جذابة، ولديه مبادئ في الحياة يسير وفقاً لها، ولا يغيرها مهما حدث.
مشاهير برج الميزان
ومن مشاهير برج الميزان الفنان عمرو دياب ، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الميزان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.
برج الميزان حظك اليوم على الصعيد المهني:
حاول أن تتأقلم مع التغير الذى يحدث من حولك، وكن أكثر مرونة ولا تتشاجر مع زملاءك، في العمل، ولا تلتفت إلى أي رأى سلبى عنك، فهذا الحديث بسبب الغيرة من نجاحك.
برج الميزان حظك اليوم
على الصعيد العاطفي:
لا تدخل أي شخص مهما كان في خلافك مع شريك الحياة، واهدأ وتحدث بشكل لطيف، وعليك أن تقدره، واسمع حديثه، وكن أكثر صبرا لتكمل معه حياتك بسعادة.
برج الميزان حظك اليوم على الصعيد الصحي:
قلل من تناول الكافيين الذى تشربه خلال ساعات النهار والليل، لأن ذلك سيجعلك تشعر بالأرق والسهر في المساء، ونظم مواعيد نومك لوقت ثابت، مع تناول الزبادى في العشاء.
برج الميزان وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة :
لا تتوتر من أي قرار تأخذه، مادمت أخذت الوقت للتفكير فيه، مع التركيز في عملك، وتطوير ذاتك ومهاراتك، ولا تكن متردد في قبول العروض الجديدة فلكل عمل خبراته الخاصة.
برج السرطان.. حظك اليوم
الإثنين 30 أكتوبر:لا تسعى للماضي
مولود برج السرطان يتميز بعدة صفات منها أنه يتأثر من أقل شيء، ورمانسى لأقصى درجة وعاطفى، ويحب الأهتمام به دون أن يطلب ذلك من من يحب.
برج السرطان في حظك اليوم 30 أكتوبر
مولود برج السرطان يتمتع بأنه لديه حدس قوى يجعله يفهم كل ما يدور من حوله، بالمعلومات التي لديه، وقادر على التأقلم على كل الظروف المتغيرة ويتعامل معها بذكاء.
مشاهير برج السرطان
ومن مشاهير برج السرطان الفنانة نوال الزغبى ، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج السرطان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.
برج السرطان حظك اليوم على الصعيد المهني:
حاول أن ترشد في نفقاتك هذه الفترة، ولا تشترى إلا الأشياء التي تحتاجها، مع البحث عن مكان أخر للحصول على دخل إضافى، من خلال القيام بمشروع صغير مع بعض الأصدقاء.
برج السرطان حظك اليوم
على الصعيد العاطفي:
انس العلاقة العاطفية القديمة، ولا تسعى أن ترجعها بأى شكل من الأشكال، وعش حياتك بشكل جاد، مع شريك حياة مستقبلى يفهمك، ويكون قادر على التعامل مع تقلباتك المزاجية.
برج السرطان حظك اليوم على الصعيد الصحي:
اهتم بصحتك، وارتدى الملابس المناسبة للطقس، مع تناول الطعام المتوازن الذى يجعلك تحافظ على وزن جسمك الرشيق، مع ممارسة التمارين الرياضية مثل رياضة المشى.
برج السرطان وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة :
حاول أن تنتهى من كل الأعمال التي بدأت فيها دون أن تنهها، ولا تؤجلها لوقت أخر، حتى تشعر بالهدوء والاسترخاء، مع أخذ قسط من الراحة لتكون قادر على إكمال عملك بشكل جيد.
برج العقرب.. حظك اليوم
الإثنين 30 أكتوبر:أفكار غير تقليدية
مولود برج العقرب يتميز بعدة صفات منها أنه يمتلك القدرة الكبيرة على السيطرة على نفسه، ويواجه أي مشكلة بشجاعة وقوة، ويجد العديد من الحلول.
برج العقرب في حظك اليوم
30 أكتوبر
مولود برج العقرب يتمتع بالغموض والجاذبية العالية، ويملك حس مرهف ومشاعر حساسة رقيقة، ومن السهل أن يحتفظ بالأسرار، ولديه عزيمة وإرادة على تحقيق أهدافه.
مشاهير برج العقرب
ومن مشاهير برج العقرب الفنان خالد سليم ، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العقرب على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.
برج العقرب حظك اليوم على الصعيد المهني:
أنت تعمل بجد وأصرار حتى تحقق كل طموحك في الوظيفة التي تعمل بها، ولأنك شخص مخلص ستجد كل التعب الذى قدمته في العمل، لتصل لمكانة عالية تستحقها عن جدارة.
برج العقرب حظك اليوم
على الصعيد العاطفي:
خذ خطوة جادة نحو شريك الحياة المستقبلي الذى تجد فيه كل الصفات الروحية والفكرية التي تناسبك، مما تجعله سعيد لأعترافك بمشاعرك الرقيقة، لتعيش معه بسعادة طوال العمر.
برج العقرب حظك اليوم على الصعيد الصحي:
مارس التمارين الرياضية المفضلة كل صباح في صالة الألعاب الرياضية، مع تناول الطعام الصحى الذى يحتوى على الخضروات والفاكهة، وأحمل زجاجة الماء معك أينما ذهبت لتشرب منها.
برج العقرب وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة :
ضع خطط طويلة الآجل لمشروعك الذى تحلم به، مع التحدث عن كل أفكارك حتى يعلم الجميع أن لديك أفكار غير تقليدية، مما يجعل من حولك يشعر بالأنبهار الشديد.
برج القوس.. حظك اليوم الإثنين 30 أكتوبر: اسعى للسفر
مولود برج القوس يتميز بعدة صفات منها أنه يحب المرح والدعابة، ويعشق السفر وأكتشاف المدن الجديدة، ولديه ثقة عالية بنفسه وبقدراته، وقادر على أقناع من حوله بأفكاره.
برج القوس في حظك اليوم 30 أكتوبر
مولود برج القوس يتمتع بأن لديه ذكاء فطرى نادر، ونظرة فلسفية حكيمة لبعض الأمور من حوله، ولديه مشاعر متفائلة بشكل كبير، مما تجعله يقع في بعض المشاكل.
مشاهير برج القوس
ومن مشاهير برج القوس الفنان هانى شاكر ، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.
برج القوس حظك اليوم على الصعيد المهني:
أسعى للسفر إلى الخارج لتكوين خبرات متراكمة مع تكوين صدقات عديدة والتي تكون قادرة على فتح لك أبواب كثيرة، من النجاح تدخل فيها للمكاسب متى تريد.
برج القوس حظك اليوم
على الصعيد العاطفي:
حاول أن تحتوى شريك الحياة وتحدث معه بشكل عقلانى، ولا تغضب منه مهما قال، أجعله يتحدث عن رأيه بصراحة، فلا يجب أن يقتنع برأيك دون أن يوضح وجهة نظره، فهو لديه شخصية منفصلة.
برج القوس حظك اليوم على الصعيد الصحي:
لا تتناول طعام عالى السعرات الحرارية، وتناول طعام يحتوى على العناصر المفيدة للجسم، مع ممارسة رياضة اليوجا لتستمد منها السلام النفسى والطاقة الإيجابية.
برج القوس وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة :
كل فترة عليك أن تخطط لمقابلة الأصدقاء القدامى لتشعر بالسعادة والتحدث عن الذكريات الجميلة، مع الجلوس مع الأسرة لبعض الوقت تعويضاً عن كثرة الإنشغال في العمل.
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