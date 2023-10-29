حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 30 أكتوبر على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

MENAFN - Youm7) نقدم حظك اليوم وتوقعات الأبراج على جميع الأصعدة، الصحية والعاطفية والمهنية، لمواليد كل الأبراج. ولمعرفة تفاصيل توقعات الأبراج وحظك اليوم تابع التقرير التالي:برج الجوزاء.. حظك اليوم الإثنين 30 أكتوبر: اهتم بصحتك

يتمتع مواليد برج الجوزاء بصفات مرحة وهم مبتهجون للغاية مع الأصدقاء ذوي الشخصيات المختلفة، كما أن لديهم قدرة قوية على تغيير الأشخاص من حولهم بسهولة، فهم يحبون العمل ويخلصون فيه، رومانسيون وسلسون.

برج الجوزاء في حظك اليوم 30 أكتوبر

الجوزاء يحب العائلة كثيراً ويعيش في دفء العائلة ويحب أيضاً السفر والترحال والانطلاق وهو فنان بالفطرة يفهم الأشياء ويستطيع الاندماج فيها. هم أولئك الذين حققوا تقدمًا هائلاً وواسع النطاق في حياتهم المهنية.

شاهير برج الجوزاء

ومن مشاهير برج الجوزاء الفنان محمد عبده، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك وحظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.

محمد عبده





حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهنى:

هناك احتمال كبير بأن تضطر إلى السفر إلى الخارج فيما يتعلق بعملك أو حياتك المهنية. أولئك الذين تقدموا بطلب للحصول على تأشيرة للدراسة في الخارج سيحصلون على التأشيرة اليوم.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفى

حبيبك ينتظر منك بعض التقدير ليس إلا فحاول ألا تتعامل معه باعتباره شخصًا مضمونًا فى حياتك للأبد ولن تخسره مهما حدث، لأن خسارته ممكنة، وستكون كبيرة بالنسبة لك لأنه يحبك بإخلاص.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد الصحى:

ابذل بعض المجهود من أجل الحفاظ على صحتك ولا تتكاسل فى هذا الأمر ولا تتهاون فيه فالعواقب ستكون وخيمة، ولا تسمح للعمل بأن يؤثر على صحتك أيًا كانت الظروف.





توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء الفترة المقبلة:

أحداث كبيرة فى حياتك فى الفترة المقبلة، تأثيرها عليك يتوقف على الطريقة التى تديرها بها فحاول أن تتعامل مع أى مستجدات بحكمة وتروى ولا تأخذ قرارات سطحية بدون تفكير عميق فى كل تفصيلة.





برج الجدى.. حظك اليوم الإثنين 30 أكتوبر: الحظ حليفك

يتميز أصحاب برج الجدى بقدرتهم على تحسين أوضاعهم وتحقيق أهدافهم، يفضل الاختلاط بالأوساط ذات الشخصية العميقة، فالبرج هادئ رزين بصورة دائمة.

برج الجدى في حظك اليوم 30 أكتوبر

مولود برج الجدى دائم الشباب. يرمز إلى دمج العقل فى الحياة. جاد في تعاملاته مع الأخرين، أكثر أحلامه وقمة نجاحاته فى العالم هو سيادة الفهم وتحقق الأحلام.

مشاهير برج الجدي

ومن مشاهير برج الجدى سميرة سعيد، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الجدى على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

سميرة سعيد حظك اليوم برج الجدى على الصعيد المهنى

الحظ حليفك اليوم، وتستطيع أن تنفذ خطوات إيجابية تجلب لك ثقة رؤسائك فى العمل، اترك التردد وامض فى طريقك.

حظك اليوم برج الجدى على الصعيد العاطفى

خذ قرارك ولا تجعل التردد يتحكم فى علاقاتك بشريك حياتك، المصارحة بالمشاعر ليس عيبًا، اخلق أجواء رومانسية لتصارحه بحقيقة مشاعرك.

حظك اليوم برج الجدى على الصعيد الصحى

تحتاج إلى الراحة، بعد فترة الإرهاق الذهنى التى قضيتها، اذهب إلى مكان بعيد هادئ وعش لحظات استجمام.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجدى الفترة المقبلة

هذا اليوم يوم التقدم فى العمل، واكتساب خبرات جديدة تجعلك فى مقدمة صفوف رجال المهام الصعبة، لا تترك الكتمان يسيطر على علاقتك بشريك حياتك، أنت محب للصراحة، لكن ترددك لن يفيدك هذه الفترة، تحتاج إلى الراحة والاستجمام.





برج الثور.. حظك اليوم الإثنين 30 أكتوبر: استمتع بالراحة

برج الثور ثانى الأبراج فى الدائرة الفلكية ومواليد هذا البرج يقدمون عطاء غير محدود، لديهم العديد من الأهداف الكبيرة فى حياتهم، التى يسعون إلى تحقيقها ولديهم العديد من المزايا التى تجذب الآخرين لهم.

برج الثور في حظك اليوم 30 أكتوبر

مواليد برج الثور من أفضل الأشخاص الذين تلتقى بهم طوال حياتك، فهم أصدقاء أوفياء يتحملون الغير ويضحون من أجل أحبابهم وأصدقائهم.

مشاهير برج الثور

ومن مشاهير برج الثور الفنان نور الشريف، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الثور على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى

نور الشريف حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهنى

تتعرض لبعض المواقف اليوم التى تتطلب منك الجدال كثيرا حاول أن يكون لك موقف واضح ولا تتخلى عنه حتى تصل إلى ما تريد بدون أن يصيبك خسائر فى محيط عملك أو تتسبب فى مضايقة من حولك.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفى

تلتقى اليوم بصديق قديم يشعل لديك ذكريات حب ماتت منذ فترة كبيرة ولكنك على استعداد للاستمتاع وأنت تسمع حديثه، لا تقتل هذه اللحظات الجميلة فدائما الماضى ليس كله تعيس.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد الصحى

تبدو عليك ملامح التعب والإجهاد يجب أن تأخذ قسط من الراحة حتى تسطيع متابعة عملك بدون مضاعفات افعل ذلك قبل فوات الأوان.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الثور الفترة المقبلة

توقع لك الأبراج أن تقوم بمجموعة من الأعمال التى لن تحصد نتائجها الآن، ولكن سيكون لها دور فى حياتك المستقبلية، وسيكون الوقت ملائما أن تقوم بأعمالك المؤجلة حتى تظل متألقا فى حياتك الشخصية والعملية.



برج الأسد.. حظك اليوم الإثنين 30 أكتوبر: لا تقف في المنتصف

مواليد برج الأس لديهم روح مرحة والقدرة على إسعاد من حولهم بأقل مجهود ممكن ولا يحبون النفاق والعند، ولديهم أيضا طبيعة جذابة ويحبون الاهتمام بشكلهم الخارجى ويشعرون دائما أنهم نجوم .

برج الأسد في حظك اليوم 30 أكتوبر

يتميز أصحاب برج الأسد بالكرم البالغ، مقابل ذلك لا يردون محتاجًا ولو اضطروا إلى الاستدانة من أجله، ودائمًا ما يتميزون بالصرامة والحزم فى تعاملاتهم العملية.

مشاهير برج الأسد

ومن مشاهير برج الأسد الممثلة مريم أوزرلي، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الأسد على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.

مريك أوزرلى





برج الأسد حظك اليوم على الصعيد المهني

لا تضعف أمام الأعداء وأظهر قوتك قدر إمكانك، فالضعفاء لا مكان لهم، واجعل الصبر طريقًا لك، فالصابرين فقط هم من يحققون الانتصار.

برج الأسد حظك اليوم على الصعيد العاطفي

الحب يمنحك القدرة على الخروج من المشاكل، لا تستحى من الاختباء فى أحضان شريك حياتك، واستمتع قدر الإمكان بالأمان الذى يعطيه لك

برج الأسد حظك اليوم على الصعيد الصحي

حان الوقت لتبدأ فى ممارسة التمارين الرياضية، والقيام بنشاط صحى، خاصة أن صحتك فى تدهور، والدهون بدأت فى إصابتك بعدة أمراض، لا تستسلم لحب الطعام، والتزم بالنظام الصحى المفيد.

برج الأسد وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يتوقع علماء الفلك والأبراج أنك تقف فى مفترق طريق، وتبحث عن الإجابة فى الأماكن الخاطئة، لا تستمر فى تكرارها بنفس الطريقة دون أن تتعلم الدرس.

برج العذراء.. حظك اليوم الإثنين 30 أكتوبر: ترقية

مواليد برج العذراء يتمتعون بشخصيات مبدعة ومخلصة لديهم أحلام كبيرة، وأن يكونوا أثرياء على رأس هذه الأحلام، كما أنهم شخصيات طموحة لا تقبل بما تصل إليه وتريد دائما أن تكون ناجحة ومستقلة وهذا يجعل حياتهم مثيرة.

برج العذراء في حظك اليوم 30 أكتوبر

مولود برج العذراء محب للعلم، فصيح، متحدث لبق مع الميل للنقد اللاذع. مزاجه عصبى وميال إلى العناد، ومن خصائصه الإحساس بالواقع، يسعده دائمًا أن العمل يجرى على خير ما يرام.

مشاهير برج العذراء

ومن مشاهير برج العذراء المطرب محمد فوزى، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العذراء على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.

محمد فوزى





برج العذراء حظك اليوم على الصعيد المهني

أنت متوتر للغاية بشأن تغيرات كبيرة فى العمل، ولكن عليك أن تتخلص من هذا الخوف الزائد عن الحد وتبدأ التفكير بشكل جدى فى تطوير أفكارك وتقديم الكثير إلى عملك، حتى تحصل على ما ترغب بعد ذلك.

برج العذراء حظك اليوم على الصعيد العاطفي:

يتوقع علماء الفلك خلال الفترة المقبلة أن تتحسسن علاقتك بالحبيب، كما أنه من المفترض أن تحظى بمقابلة مع حبيب قديم، سيساعدك على تجاوز الأزمة النفسية التى مررت بها مؤخراً.

برج العذراء حظك اليوم على الصعيد الصحي

أوضاعك الصحية غير جيدة، ينصحك الأطباء فى الفترة المقبلة أن تعيد النظر إلى ما تحتاج إليه، وما يحتاج إليه جسدك، خصوصاً أنك أهملت كثيراً فى الفترة الماضية، فلا تدع العمل وانشغالك به يؤثر سلباً عليك.

برج العذراء وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة المزيد من التقدم والنجاح فى عملك، كذلك يفترض أن يكون هناك ترقية، ومن المتوقع أن ينتهى هذا الشهر بارتباط عاطفى جديد.





برج الدلو.. حظك اليوم الإثنين 30 أكتوبر: الصحة مستقرة

مولود برج الدل مميز يتمتع باستقلالية وحرية فى فكره الثقافى، خلاق، ينظر دائمًا إلى المستقبل ويسعى إلى تحقيق أفكاره وتنفيذها يحب الأشياء الحديثة ، كما أنه حساس, كريم, حنون, اجتماعى.

برج الدلو في حظك اليوم 30 أكتوبر

التهور والاندفاع والإقبال على المغامرات وحب المجازفة والمرح الشديد والقدرة على إسعاد الآخرين، أهم الصفات التى يتصف بها أصحاب وشخصيات برج الدلو.

مشاهير برج الدلو

ومن مشاهير برج الدلو دريد لحام، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الدلو على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

-دريد-لحام





حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المه

العند هو السبب الرئيسى فيما وصلت إليه فى الفترة الأخيرة، عليك أن تتجنب الوقوع فى الأخطاء السابقة، كذلك يفضل أن تكون أكثر حرصاً فى التعامل مع الأمور الطارئة حتى لا تتعرض لأى أزمات.

حظك اليوم لبرج الدلو على الصعيد العاطفى

أوضاعك العاطفية جيدة جداً، كما أن اليوم مناسب جداً لجلسة رومانسية مع الحبيب، حاول أن تتجنب الحديث فى أى خلافات واستمع إليه بذكاء ولا تحاول أن تضايقه.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد الصحة

أوضاعك الصحية ربما تكون غير مستقرة تماماً، حاول كذلك أن تسعى من جديد للاسترخاء والحصول على قسط من الراحة لأن الإجهاد سيقودك إلى الكثير من الأزمات الصحية.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الدلو الفترة المقبلة.

يعيش حالة من حالات الفتور العاطفى، خاصة إنه يحاول أن يجد شريك الحياة الذى يناسب طبيعته، التواجد مع الأصدقاء لفترات كبيرة يشعره بالآمان، لكن الحاجة إلى حبيب أصبحت مُلحة حالياً، والحالة الصحية تحتاج إلى مزيد من التغذية السليمة وممارسة الرياضة بشكل منتظم ستكفل لك الراحة.





برج الحوت.. حظك اليوم الإثنين 30 أكتوبر: إياك والاقتراض

مواليد برج الحوت شخصيات مرحة ومحبة للحياة يحلمون بالثراء ولكنهم لا يحبون بذل مجهود كبير فى حياتهم ويريدون أن يحصوا على كل شىء دون التضحية، ولديهم شخصية جذابة ومثيرة للاهتمام.

برج الحوت في حظك اليوم 30 أكتوبر

الحوت هو برج المحبة الروحية، هو الايمان غير المشوش الصابر والغافر وفى هذا قدرة الحوت على الانضباط وقوة الاحتمال، هو الخيال واللا واقع، حالة الحياة فى مملكة كبيرة من الشعر والموسيقى والخيال. سلبى متعاطف.

مشاهير برج الحوت

ومن مشاهيره الفنانة يسرا، ويقدم اليوم السابع لمولود برج الحوت توقعات الأبراج وحظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

يسرا برج الحوت حظك اليوم على الصعيد المهني

لديك أشياء كثيرة تريد أن تفعلها بشأن عملك لكنك أجلتها حتى تراكمت عليك، إذا أردت إنجاز هذه المهام بسهولة ويسر فيمكنك الانتهاء منها فى فترة بسيطة حتى لا تقف عائقًا أمامك فى عملك أكثر من اللازم.

برج الحوت حظك اليوم على الصعيد العاطفي

كثرة التفكير فى علاقتك الاجتماعية مع أقاربك جعلك تصبح مرهقًا جسديًا ما أثر بدوره على أجزاء كثيرة فى جسدك وجعلك مرهقًا بصفة مستمرة.

برج الحوت حظك اليوم على الصعيد الصحى

علامات جديدة تدل على رغبة أحد أصدقاؤك المقربين للارتباط بك، لا تضع قيودًا وعوائق أمام العلاقات الجديدة التى تقابلك فربما تسبب لك الراحة مستقبلا، إذا كنت ممكن يرغبون فى إقامة علاقة عاطفية مستقرة فعليك بوضع مبادئ للعلاقة قبل البدء فيها.

برج الحوت وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

الوقت غير مناسب للاقتراض من أصدقائك، كنت قد تخطط منذ فترة كبيرة للاقتراض كى تقوم بشراء بعض الأشياء الخاصة بالترفيه وهذا خاطئ، فقد يورطك الاقتراض فى مشاكل كثيرة أنت فى غنى عنها، من الأفضل أن لا تعتاد على الاقتراض سوى فى حالات الضرورة فقط.





برج الحمل.. حظك اليوم الإثنين 30 أكتوبر: مشروع جديد

مواليد برج الحمل يتمتعون بمجموعة مميزة من الصفات والمواصفات. إنهم أشخاص طموحون ومليئون بالحيوية والشغف. يتميزون بشخصيات قوية وجريئة، ويتمتعون بروح القيادة والتحدي.

برج الحمل في حظك اليوم 30 أكتوبر

مواليد برج الحمل يقدمون عطاء غير محدود، ولديهم روح مرحة محبين للحياة ولا يحبون المشكلات والاكتئاب لديهم أهداف كبيرة فى الحياة ويعملون عليها طوال الوقت لذلك تجدهم مجتهدين ولا يفعلون إلا ما يحبونه ولديهم شغف فيه.

مشاهير برج الحمل

من مشاهير برج الحمل عمر الشريف، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحمل على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.

عمر الشريف





حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهنى

تقدير مواهبك فى مكان عملك وهدية لطيفة فى منزلك اليوم، لديك جهد هائل فى حياتك المهنية الإشادة والمكافأة لهذا الغرض ينتظروك.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفي

أنت بحاجة إلى إدراك الحدود هى علامة على وجود علاقة صحية، لا تتعدى مساحتك الشخصية مع شريك حياتك ، ولا تحاول تبرير ذلك باسم الحب.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد الصحى

يفضل أن تنمى اللياقة البدنية الخاصة بك، حاول ترتيب نظام حياتك ولياقتك مع الخبراء، قد تكون أفضل بكثير

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الحمل الفترة القادمة

تستطيع الشروع فى شراكة مع أحد أصدقائك اليوم، ستوفر مغامراتك لك الاثارة والمتعة، مساعدة ودعم قد يأتى من شخص غير متوقع تماما.





برج الميزان.. حظك اليومالإثنين 30 أكتوبر:لا تتوتر

مولود برج الميزان يتميز بعدة صفات منها أنه يحب العيش بحرية بدون أي قيود تضايقه، ولديه روح مرحة خفيفة، ومن السهل أن يكتسب الأصدقاء بسهولة شديدة.

برج الميزان في حظك اليوم 30 أكتوبر

مولود برج الميزان يتمتع بأنه يمتلك مشاعر رومانسية شديدة ومرهفة، وشخصية جذابة، ولديه مبادئ في الحياة يسير وفقاً لها، ولا يغيرها مهما حدث.

مشاهير برج الميزان

ومن مشاهير برج الميزان الفنان عمرو دياب ، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الميزان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.







برج الميزان حظك اليوم على الصعيد المهني:

حاول أن تتأقلم مع التغير الذى يحدث من حولك، وكن أكثر مرونة ولا تتشاجر مع زملاءك، في العمل، ولا تلتفت إلى أي رأى سلبى عنك، فهذا الحديث بسبب الغيرة من نجاحك.

برج الميزان حظك اليومعلى الصعيد العاطفي:

لا تدخل أي شخص مهما كان في خلافك مع شريك الحياة، واهدأ وتحدث بشكل لطيف، وعليك أن تقدره، واسمع حديثه، وكن أكثر صبرا لتكمل معه حياتك بسعادة.

برج الميزان حظك اليوم على الصعيد الصحي:

قلل من تناول الكافيين الذى تشربه خلال ساعات النهار والليل، لأن ذلك سيجعلك تشعر بالأرق والسهر في المساء، ونظم مواعيد نومك لوقت ثابت، مع تناول الزبادى في العشاء.

برج الميزان وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة :

لا تتوتر من أي قرار تأخذه، مادمت أخذت الوقت للتفكير فيه، مع التركيز في عملك، وتطوير ذاتك ومهاراتك، ولا تكن متردد في قبول العروض الجديدة فلكل عمل خبراته الخاصة.

برج السرطان.. حظك اليومالإثنين 30 أكتوبر:لا تسعى للماضي

مولود برج السرطان يتميز بعدة صفات منها أنه يتأثر من أقل شيء، ورمانسى لأقصى درجة وعاطفى، ويحب الأهتمام به دون أن يطلب ذلك من من يحب.

برج السرطان في حظك اليوم 30 أكتوبر

مولود برج السرطان يتمتع بأنه لديه حدس قوى يجعله يفهم كل ما يدور من حوله، بالمعلومات التي لديه، وقادر على التأقلم على كل الظروف المتغيرة ويتعامل معها بذكاء.

مشاهير برج السرطان

ومن مشاهير برج السرطان الفنانة نوال الزغبى ، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج السرطان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.











برج السرطان حظك اليوم على الصعيد المهني:

حاول أن ترشد في نفقاتك هذه الفترة، ولا تشترى إلا الأشياء التي تحتاجها، مع البحث عن مكان أخر للحصول على دخل إضافى، من خلال القيام بمشروع صغير مع بعض الأصدقاء.

برج السرطان حظك اليومعلى الصعيد العاطفي:

انس العلاقة العاطفية القديمة، ولا تسعى أن ترجعها بأى شكل من الأشكال، وعش حياتك بشكل جاد، مع شريك حياة مستقبلى يفهمك، ويكون قادر على التعامل مع تقلباتك المزاجية.

برج السرطان حظك اليوم على الصعيد الصحي:

اهتم بصحتك، وارتدى الملابس المناسبة للطقس، مع تناول الطعام المتوازن الذى يجعلك تحافظ على وزن جسمك الرشيق، مع ممارسة التمارين الرياضية مثل رياضة المشى.

برج السرطان وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة :

حاول أن تنتهى من كل الأعمال التي بدأت فيها دون أن تنهها، ولا تؤجلها لوقت أخر، حتى تشعر بالهدوء والاسترخاء، مع أخذ قسط من الراحة لتكون قادر على إكمال عملك بشكل جيد.





برج العقرب.. حظك اليومالإثنين 30 أكتوبر:أفكار غير تقليدية

مولود برج العقرب يتميز بعدة صفات منها أنه يمتلك القدرة الكبيرة على السيطرة على نفسه، ويواجه أي مشكلة بشجاعة وقوة، ويجد العديد من الحلول.

برج العقرب في حظك اليوم30 أكتوبر

مولود برج العقرب يتمتع بالغموض والجاذبية العالية، ويملك حس مرهف ومشاعر حساسة رقيقة، ومن السهل أن يحتفظ بالأسرار، ولديه عزيمة وإرادة على تحقيق أهدافه.





مشاهير برج العقرب

ومن مشاهير برج العقرب الفنان خالد سليم ، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العقرب على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.







برج العقرب حظك اليوم على الصعيد المهني:

أنت تعمل بجد وأصرار حتى تحقق كل طموحك في الوظيفة التي تعمل بها، ولأنك شخص مخلص ستجد كل التعب الذى قدمته في العمل، لتصل لمكانة عالية تستحقها عن جدارة.





برج العقرب حظك اليومعلى الصعيد العاطفي:

خذ خطوة جادة نحو شريك الحياة المستقبلي الذى تجد فيه كل الصفات الروحية والفكرية التي تناسبك، مما تجعله سعيد لأعترافك بمشاعرك الرقيقة، لتعيش معه بسعادة طوال العمر.





برج العقرب حظك اليوم على الصعيد الصحي:

مارس التمارين الرياضية المفضلة كل صباح في صالة الألعاب الرياضية، مع تناول الطعام الصحى الذى يحتوى على الخضروات والفاكهة، وأحمل زجاجة الماء معك أينما ذهبت لتشرب منها.





برج العقرب وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة :

ضع خطط طويلة الآجل لمشروعك الذى تحلم به، مع التحدث عن كل أفكارك حتى يعلم الجميع أن لديك أفكار غير تقليدية، مما يجعل من حولك يشعر بالأنبهار الشديد.

برج القوس.. حظك اليوم الإثنين 30 أكتوبر: اسعى للسفر





مولود برج القوس يتميز بعدة صفات منها أنه يحب المرح والدعابة، ويعشق السفر وأكتشاف المدن الجديدة، ولديه ثقة عالية بنفسه وبقدراته، وقادر على أقناع من حوله بأفكاره.





برج القوس في حظك اليوم 30 أكتوبر

مولود برج القوس يتمتع بأن لديه ذكاء فطرى نادر، ونظرة فلسفية حكيمة لبعض الأمور من حوله، ولديه مشاعر متفائلة بشكل كبير، مما تجعله يقع في بعض المشاكل.

مشاهير برج القوس

ومن مشاهير برج القوس الفنان هانى شاكر ، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.







برج القوس حظك اليوم على الصعيد المهني:

أسعى للسفر إلى الخارج لتكوين خبرات متراكمة مع تكوين صدقات عديدة والتي تكون قادرة على فتح لك أبواب كثيرة، من النجاح تدخل فيها للمكاسب متى تريد.





برج القوس حظك اليومعلى الصعيد العاطفي:

حاول أن تحتوى شريك الحياة وتحدث معه بشكل عقلانى، ولا تغضب منه مهما قال، أجعله يتحدث عن رأيه بصراحة، فلا يجب أن يقتنع برأيك دون أن يوضح وجهة نظره، فهو لديه شخصية منفصلة.





برج القوس حظك اليوم على الصعيد الصحي:

لا تتناول طعام عالى السعرات الحرارية، وتناول طعام يحتوى على العناصر المفيدة للجسم، مع ممارسة رياضة اليوجا لتستمد منها السلام النفسى والطاقة الإيجابية.





برج القوس وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة :

كل فترة عليك أن تخطط لمقابلة الأصدقاء القدامى لتشعر بالسعادة والتحدث عن الذكريات الجميلة، مع الجلوس مع الأسرة لبعض الوقت تعويضاً عن كثرة الإنشغال في العمل.



