قطع أزياء لا يجب أن تظهر بها السيدة الأنيقة.. عشان تبقى ليدى

(MENAFN
- Youm7) كل سيدة تحب أن تظهر بمظهر أنيق وخلاب، لتجذب الأنظار إليها، من شدة اهتمامها بنفسها وبالشكل الذى تظهر به خلال أي مناسبة تحضرها، ويوجد بعض الأمور التي لا تظهر فيها أبدًا السيدة الأنيقة لبعض الملابس والأزياء ، لتحافظ على شكلها ومظهرها، ولكل سيدة وفتاة تريد أن تظهر بشكل أنيق وجذاب، عليها ألا تقوم بتلك الأمور، ولمعرفتها يمكن متابعة التقرير التالى، وفقًا لموقع " medium".
ملابس انيقة
ملابس لا تظهر بها السيدة الأنيقة أبداً:
الملابس الرياضية خارج صالة الألعاب الرياضية:
الوقت والمكان الوحيد المسموح بارتداء
الملابس الرياضية
فيه هو خلال ممارسة الرياضة، ولا يجب أن تخرج السيدة الأنيقة بهذه الملابس من الصالة الرياضية، فلا يجب أن ترتديها للخروج اليومي ولا خلال السفر مثل سروال اليوجا أو ملابس الجري وغيرها.
مطبوعات الكرتون:
يوجد طريقة أخرى لا يجب على السيدة التي تريد أن تظهر بمظهر أنيق، إلا ترتديها وهو المطبوعات الكرتون، والرسوم المتحركة،
فهى تعطى مظهر غير ناضج، مثل ميكى ماوس، والذى لا يجعل السيدة أنيقة، ولكن يعطيها مظهر طفولى، وهى للملابس اللرسمية أو لملابس النوم، حتى تظهر السبدة متألقة بقوة بدون أي مظهر غير جيد.
القميص أو البلوزة:
القميص أو البلوزة لا يتم أرتدائه كل يوم، فالسيدة الأنيقة لا ترتديه عند الجلوس مع الأصدقاء أو لحضور حفل أو عشاء رسمي في المكتب، لأن تلك الملابس تجعل السيدة تظهر بمظر غير احترافى، ويصلح للأعمال والمهام العادية الخاصة بالمنزل،أو الانتقال لمنزل أخر.
ملابس
الجينز الممزق:
كثير من السيدات تحب ارتداء الجينز الممزق، سيراً مع الموضة، ولكن لا يجب على السيدة التي تبحث عن الرقى والاحترام، أن تقترب منه، لأنه يعطى شكل مبتذل، ولمن تحب أن تظهر بمظهر محترم أن تنىس أمر الجينز الممزق بشكل دائم.
شورت جينز:
السروال الجينز يعتبر فكرة جيدة في فصل الصيف،لأنه خفيف وسهل الأرتداء، ولكن هذا غير الشورت الجينز الأزرق، فهو يعطى مظهر غير رسمي، ولا ينصح بأرتداء السروال القصير لمن تحب أن تظهر بمظهر راقى، ويمكن ارتداء الجينز الأبيض الذى يظهر السيدة أو الفتاة بمظهر راقى وأكثر ثراء.
الملابس المجعدة:
قد تتكاسل السيدة عن ارتداء ملابس مجعدة دون أن يتم كويها، ولكن هذا يعطيها مظهر غير لائق، ولمن تريد أن تظهر بمظهر مميز وأنيق أن تنسى الكسل وتهتم بملابسها وحتى يتغير شكلها لتصبح أفضل وأرق.
ملابس انيقة
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