قطع أزياء لا يجب أن تظهر بها السيدة الأنيقة.. عشان تبقى ليدى

MENAFN - Youm7) كل سيدة تحب أن تظهر بمظهر أنيق وخلاب، لتجذب الأنظار إليها، من شدة اهتمامها بنفسها وبالشكل الذى تظهر به خلال أي مناسبة تحضرها، ويوجد بعض الأمور التي لا تظهر فيها أبدًا السيدة الأنيقة لبعض الملابس والأزياء ، لتحافظ على شكلها ومظهرها، ولكل سيدة وفتاة تريد أن تظهر بشكل أنيق وجذاب، عليها ألا تقوم بتلك الأمور، ولمعرفتها يمكن متابعة التقرير التالى، وفقًا لموقع " medium".



ملابس انيقة



ملابس لا تظهر بها السيدة الأنيقة أبداً:الملابس الرياضية خارج صالة الألعاب الرياضية:

الوقت والمكان الوحيد المسموح بارتداء

الملابس الرياضية

فيه هو خلال ممارسة الرياضة، ولا يجب أن تخرج السيدة الأنيقة بهذه الملابس من الصالة الرياضية، فلا يجب أن ترتديها للخروج اليومي ولا خلال السفر مثل سروال اليوجا أو ملابس الجري وغيرها.



مطبوعات الكرتون:

يوجد طريقة أخرى لا يجب على السيدة التي تريد أن تظهر بمظهر أنيق، إلا ترتديها وهو المطبوعات الكرتون، والرسوم المتحركة،

فهى تعطى مظهر غير ناضج، مثل ميكى ماوس، والذى لا يجعل السيدة أنيقة، ولكن يعطيها مظهر طفولى، وهى للملابس اللرسمية أو لملابس النوم، حتى تظهر السبدة متألقة بقوة بدون أي مظهر غير جيد.

القميص أو البلوزة:

القميص أو البلوزة لا يتم أرتدائه كل يوم، فالسيدة الأنيقة لا ترتديه عند الجلوس مع الأصدقاء أو لحضور حفل أو عشاء رسمي في المكتب، لأن تلك الملابس تجعل السيدة تظهر بمظر غير احترافى، ويصلح للأعمال والمهام العادية الخاصة بالمنزل،أو الانتقال لمنزل أخر.



ملابس

الجينز الممزق:

كثير من السيدات تحب ارتداء الجينز الممزق، سيراً مع الموضة، ولكن لا يجب على السيدة التي تبحث عن الرقى والاحترام، أن تقترب منه، لأنه يعطى شكل مبتذل، ولمن تحب أن تظهر بمظهر محترم أن تنىس أمر الجينز الممزق بشكل دائم.

شورت جينز:

السروال الجينز يعتبر فكرة جيدة في فصل الصيف،لأنه خفيف وسهل الأرتداء، ولكن هذا غير الشورت الجينز الأزرق، فهو يعطى مظهر غير رسمي، ولا ينصح بأرتداء السروال القصير لمن تحب أن تظهر بمظهر راقى، ويمكن ارتداء الجينز الأبيض الذى يظهر السيدة أو الفتاة بمظهر راقى وأكثر ثراء.

الملابس المجعدة:

قد تتكاسل السيدة عن ارتداء ملابس مجعدة دون أن يتم كويها، ولكن هذا يعطيها مظهر غير لائق، ولمن تريد أن تظهر بمظهر مميز وأنيق أن تنسى الكسل وتهتم بملابسها وحتى يتغير شكلها لتصبح أفضل وأرق.

ملابس انيقة



