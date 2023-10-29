1.5 مليار دولار وفرًا حققتها واردات السلع الاستهلاكية فى 7 أشهر عام 2023

MENAFN - Youm7) أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصا ، تطور حجم التراجع الذي شهدته الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية المعمرة في الفترة من يناير وحتى يوليو الماضي، حيث حققت تلك الواردات وفرا تجاوزت قيمته نحو مليار ونصف المليار خلال تلك الفترة.





وتشير بيانات الجهاز إلى السلع التي سجلت أعلى تراجعا خلال تلك الفترة، وكان على رأسها واردات سيارات الركوب والتي سجلت نحو 904 مليون و650 ألف دولار في الفترة من يناير وحتى يوليو الماضي، بينما كانت نحو مليار و394 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2022، بتراجع بلغت قيمته نحو 489 مليون و378 ألف دولار، يليه الواردات المصرية من شاشات التليفزيون وبلغت قيمتها نحو 7 ملايين و248 ألف دولار خلال الـ7 أشهر الأولى من العام الجارى 2023، مقابل 378 مليون و586 ألف دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2022، بتراجع بلغ 371 مليون و338 ألف دولار.





وفى يوليو الماضي، ارتفعت قيمة واردات مصر من السلع الاستهلاكية المعمرة في يوليو الماضي للمرة الأولى منذ بداية العام الجاري 2023، حيث بلغت قيمتها نحو 276 مليون و696 ألف دولار، بينما كانت نحو 202 مليون و409 ألف دولار في نفس الشهر عام 2022، بزيادة بلغت نحو 74 مليون و287 ألف دولار، مدفوعة بارتفاع واردات مصر من سيارات الركوب في نفس الفترة، حيث بلغت قيمتها 204 مليون و816 ألف دولار في يوليو الماضي، مقابل 86 مليون و316 ألف دولار في نفس الشهر عام 2022، بزيادة بلغت نحو 118 مليون و500 ألف دولار.





وتشير بيانات الجهاز إلى أن واردات مصر من التليفزيونات تراجعت إلى مليون و646 ألف دولار فى شهر يوليو الماضي، مقابل 4 ملايين و601 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2022، بتراجع بلغ مليوني و955 ألف دولار، يليه واردات مصر من الثلاجات والتي تراجعت أيضا إلى 6 ملايين و828 ألف دولار فى يوليو الماضي، مقابل 10 ملايين و96 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2022، بتراجع بلغ 3 ملايين و268 ألف دولار، كما واصلت الواردات المصرية من الموبايلات التراجع في شهر يوليو الماضي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2022، حيث قالت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن الواردات من أجهزة التليفون للأفراد بلغت نحو 90 ألف دولار فقط، مقابل 486 ألف دولار خلال فترة المقارنة.