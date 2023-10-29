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الطاقة الذرية: إنتاج أول ضمادة مصرية من مشيمة الولادة لعلاج القدم السكرى 2025

10/29/2023 11:24:40 PM
(MENAFN- Youm7) كشف الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية ، أنه جار الانتهاء من إجراءات الحصول على موافقة هيئة الدواء المصریة وإنشاء أول مصنع لإنتاج
الضمادات الخاصة بعلاج القدم السكرى و الحروق من مشيمة الولادة باستخدام النظائر المشعة فى مصر والشرق الأوسط
داخل الهيئة لإنتاج المنتج على مستوى تجاري، وسيتم اتخاذ إجراءات تسجیل المنتج بمجرد إنتاجه المخطط له منتصف 2025.



وأوضح الحاج ، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" ، أن الهيئة نجحت فى عمل إنتاج تجريبي للنسيج الأمينوسى و العديد من التجارب العلمية لإثبات فاعليتة العلاجية وتوافقه الأكلينيكى بالنسبة لمرضى قرح الفراش والقدم السكرى والحروق الإشعاعية من خلال ضمادات لاصقة.



وأضاف الحاج، أن المنتج الذى توصلت إليه الدكتورة نشوة كمال رضوان الباحثة بالمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع ورئيس مشروع الأنسجة الأمنيتيه المشععة أثبت فاعلية ممتازة بالمقارنة بالطرق التقليدية للعلاج وبالمقارنة بالمنتجات المنافسة دوليا، و تم إثبات هذه النجاحات فى الدوريات العلمية والمؤتمرات العالمية.



وتابع: "تم تسجيل هذه الأبحاث على الموقع الرسمى الأمريكى لتسجيل النجاحات المبتكرة أكلينيكيا، كما تم تجربة
السائل الامنيوتي
كعلاج لإزالة تجاعيد الوجه، وآثار حب الشباب، وكانت النتائج مبهرة، وحاز الإنتاج التجريبى لمشروع الأنسجة الأمينيتية بهيئة الطاقة الذرية على نجاحات مع كل الباحثين الذين قاموا بتجربته أكلينيكيا، وقد أبدوا رغبتهم فى استخدام المنتج، والذى تبلغ تكلفته
فى امريكا 700 دولار للاصقة الواحدة بينما يمكن توفيره فى مصر بسعر 250 جنيها فقط".
























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