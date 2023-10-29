تعرف على عدد مستخدمى الإنترنت عن طريق المحمول فى مصر

(MENAFN
- Youm7) كشفت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلوما ، عن وصول عدد مستخدمى الإنترنت عن طريق المحمول إلى 74.57 مليون مستخدم بنهاية أغسطس 2023 مقابل 74.18 مليون مستخدم في يوليو 2023 و69.75 مليون مستخدم .
وانخفض عدد مستخدمو USB Modem ليصل إلى 1.58 مليون مستخدم بنهاية أغسطس 2023، مقارنة بنحو 2.41 مليون مستخدم بنهاية يوليو 2023 و2.03 مليون مستخدم في 2022.
يأتي ذلك في حين يدرس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات طرح رخص للجيل الخامس للمحمول لمشغلي الاتصالات الأربعة فودافون اورنج واتصالات والمصرية للاتصالات.
كذلك يدرس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الترخيص لمشغلي المحمول لإطلاق خدمة شرائح الاتصالات الإلكترونية المدمجة "eSIM" خلال الفترة القريبة المقبلة، وذلك بعد انتهاء كل شركات الاتصالات من تهيئة شبكاتها، وإجراء اختبارات تشغيلية؛ لضمان تقديم الخدمة على أكمل وجه للعملاء في السوق المحلي، وفقا لما أكدته مصادر لـ"اليوم السابع" في وقت سابق.
ومن المقرر أن يعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في وقت قريب، تفاصيل المحددات التنظيمية والاشتراطات الفنية لإطلاق الخدمة في مصر، لتوفير أحدث الحلول التقنية والمتطورة لتحسين الخدمات المقدمة لمستخدمي المحمول في مصر.
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