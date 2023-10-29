Monday, 30 October 2023 07:40 GMT

تعرف على عدد مستخدمى الإنترنت عن طريق المحمول فى مصر

10/29/2023 11:24:40 PM
(MENAFN- Youm7) كشفت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلوما ، عن وصول عدد مستخدمى الإنترنت عن طريق المحمول إلى 74.57 مليون مستخدم بنهاية أغسطس 2023 مقابل 74.18 مليون مستخدم في يوليو 2023 و69.75 مليون مستخدم .



وانخفض عدد مستخدمو USB Modem ليصل إلى 1.58 مليون مستخدم بنهاية أغسطس 2023، مقارنة بنحو 2.41 مليون مستخدم بنهاية يوليو 2023 و2.03 مليون مستخدم في 2022.



يأتي ذلك في حين يدرس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات طرح رخص للجيل الخامس للمحمول لمشغلي الاتصالات الأربعة فودافون اورنج واتصالات والمصرية للاتصالات.



كذلك يدرس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الترخيص لمشغلي المحمول لإطلاق خدمة شرائح الاتصالات الإلكترونية المدمجة "eSIM" خلال الفترة القريبة المقبلة، وذلك بعد انتهاء كل شركات الاتصالات من تهيئة شبكاتها، وإجراء اختبارات تشغيلية؛ لضمان تقديم الخدمة على أكمل وجه للعملاء في السوق المحلي، وفقا لما أكدته مصادر لـ"اليوم السابع" في وقت سابق.



ومن المقرر أن يعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في وقت قريب، تفاصيل المحددات التنظيمية والاشتراطات الفنية لإطلاق الخدمة في مصر، لتوفير أحدث الحلول التقنية والمتطورة لتحسين الخدمات المقدمة لمستخدمي المحمول في مصر.
















MENAFN29102023000132011024ID1107326249

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث