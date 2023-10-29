نوبل تتذكر بوريس باسترناك.. درس التأليف الموسيقى وتخلى عنه من أجل الأدب

MENAFN - Youm7) تذكرت جائزة نوبل العالمية، الكاتب الروسى بوريس باسترناك ، الذى عشق الموسيقى ودرسها ولكنه تخلى عنها من أجل الأدب، وكتب رائعته "دكتور زيفاجو" التى نال بسببها جائزة نوبل فى الأدب.

وقالت جائزة نوبل العالمية، عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعى، ولد بوري سباسترناك فى عام 1890 في موسكو، وكان ابنًا لفنانين موهوبين: والده رسام ومصور لأعمال تولستوي ووالدته عازفة بيانو مشهورة.

بوريس باسترناك فى طفولته

وأشارت جائزة نوبل إلى أن بوريس باسترناك درس التأليف الموسيقي لمدة ست سنوات من عام 1904 إلى عام 1910. وبحلول عام 1912، كان قد تخلى عن الموسيقى باعتبارها دعوته في الحياة وذهب إلى جامعة ماربورغ بألمانيا لدراسة الفلسفة. وبعد أربعة أشهر هناك ورحلة إلى إيطاليا، عاد إلى روسيا وقرر أن يكرس نفسه للأدب.

وأوضحت جائزة نوبل العالمية أن أعمال بوريس باسترناك تتناول الوجودية: الطبيعة والحياة والإنسانية والحب. وينطبق هذا على عمله الشهير "دكتور زيفاجو" الذي تدور أحداثه في الفترة من الثورة الاشتراكية عام 1905 إلى الحرب العالمية الثانية.

بوريس باسترناك حينما نال جائزة نوبل للأدب





عندما أُعلن عن فوز بوريس باسترناك بجائزة نوبل لعام 1958، اضطر إلى رفضها بناءً على طلب السلطات السوفييتية، التي منعت روايته "دكتور زيفاجو".

ونشرت جائزة نوبل العالمية، صورة للكاتب بوريس باسترناك وهو صبي صغير حوالي عام 1908. وبعد خمسين عامًا، وصورة آخرى له في عام 1958، وهو نفس العام الذي حصل فيه على جائزة نوبل.