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ذاكرة اليوم.. أول مؤتمر اقتصادى لدول الشرق الأوسط وميلاد إيفانكا ترامب

10/29/2023 11:24:38 PM
(MENAFN- Youm7) وقعت فى يوم 30 أكتوبر العديد من الأحداث المهمة التى غيرت خريطة العالم، حيث ولد فى مثل هذا اليوم العديد من نجوم الفن والسياسة والأدب وفى شتى المجالات، ورحلت أيضا عنا شخصيات أدبية وسياسة وفنية بارزة، كما يصادف اليوم الاحتفال بمناسبات سنوية بشكل دورى، وهذا ما نستعرضه خلال التقرير التالى.

حدث في مثل هذا اليوم

1928 - بدأ أول بث تليفزيونى فى المملكة المتحدة.

1994 - انعقاد المؤتمر الاقتصادى الأول لدول الشرق الأوسط فى الدار البيضاء بمشاركة 60 دولة.

2012 - إعصار ساندى يضرب الولايات المتحدة وكندا ويقتل 86 شخصا على الأقل.

ولد في مثل هذا اليوم

1735 - جون آدامز، رئيس الولايات المتحدة.

1885 - عزرا باوند، شاعر وأديب أمريكى.

1931 - السيد ياسين، كاتب ومفكر سياسى واجتماعى مصرى.

1954 - محمود الخطيب، لاعب كرة قدم مصرى.

1964 - عبد اللطيف مبارك، شاعر مصرى.

1981 - إيفانكا ترامب، سيدة أعمال أمريكية، وابنة الرئيس الخامس والأربعون للولايات المتحدة دونالد ترامب.

1983 - ديانا كرزون، مغنية أردنية.

1984 - محمد ناجى جدو، لاعب كرة قدم مصرى.

رحل في مثل هذا اليوم

1459 - بوجيو براشيولينى، كاتب إيطالى.








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