ذاكرة اليوم.. أول مؤتمر اقتصادى لدول الشرق الأوسط وميلاد إيفانكا ترامب

(MENAFN
- Youm7) وقعت فى يوم 30 أكتوبر العديد من الأحداث المهمة التى غيرت خريطة العالم، حيث ولد فى مثل هذا اليوم العديد من نجوم الفن والسياسة والأدب وفى شتى المجالات، ورحلت أيضا عنا شخصيات أدبية وسياسة وفنية بارزة، كما يصادف اليوم الاحتفال بمناسبات سنوية بشكل دورى، وهذا ما نستعرضه خلال التقرير التالى.
حدث في مثل هذا اليوم
1928 - بدأ أول بث تليفزيونى فى المملكة المتحدة.
1994 - انعقاد المؤتمر الاقتصادى الأول لدول الشرق الأوسط فى الدار البيضاء بمشاركة 60 دولة.
2012 - إعصار ساندى يضرب الولايات المتحدة وكندا ويقتل 86 شخصا على الأقل.
ولد في مثل هذا اليوم
1735 - جون آدامز، رئيس الولايات المتحدة.
1885 - عزرا باوند، شاعر وأديب أمريكى.
1931 - السيد ياسين، كاتب ومفكر سياسى واجتماعى مصرى.
1954 - محمود الخطيب، لاعب كرة قدم مصرى.
1964 - عبد اللطيف مبارك، شاعر مصرى.
1981 - إيفانكا ترامب، سيدة أعمال أمريكية، وابنة الرئيس الخامس والأربعون للولايات المتحدة دونالد ترامب.
1983 - ديانا كرزون، مغنية أردنية.
1984 - محمد ناجى جدو، لاعب كرة قدم مصرى.
رحل في مثل هذا اليوم
1459 - بوجيو براشيولينى، كاتب إيطالى.
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