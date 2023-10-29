نقابة التشكيليين تفتتح معرضًا لصالح الفلسطينيين فى دار الأوبرا.. اعرف موعده

MENAFN - Youm7) أعلنت نقابة التشكيليين عن إقامة معرض تشكيلي لصالح الفلسطينيين، بعنوان "فلسطين في الوجدان"، ومن المقرر افتتاحه يوم السبت 4 نوفمبر في تمام الساعة السادسة مساء، بالقاعة المستديرة بدار الأوبرا المصرية.

وكانت نقابة التشكيليين قد أصدرت بيانًا صحفيًا، أكدت خلاله التأييد التام لموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي في رفض التهجير القسري لأهالي فلسطين وقطاع غزة للأراضي المصرية.

وأوضحت النقابة فى بيانها أن الأراضى المصرية وسيناء خط أحمر لأمن واستقرار مصر، واستمرار الفلسطينيين بأراضيهم ضمانًا لاستمرار القضية الفلسطينية.

وتابعت: نشجب الأعمال الوحشية التى تقوم بها قوات العدوان الإسرائيلى على المدنيين الفلسطينيين وقصف المستشفيات؛ مما يشكل انتهاكًا للحقوق والقانون الدولى.

وأضافت: نحن على استعداد تام للنزول فى مليونيات لدعم وتأييد قرار الرئيس بأن سيناء خط أحمر، كما نعارض بشدة الانتهاكات التى تمارس ضد الفلسطينيين فى محاولة للقضاء على القضية.