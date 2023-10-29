ترجمة عربية لكتاب النجاح ما بعد الصدمة.. دليل لاستخدام الأزمات لتحقيق الأهداف

(MENAFN
- Youm7) صدر حديثا عن دار شفق للنشر، فى الكويت، ترجمة عربية لكتاب بعنوان "النجاح ما بعد الصدمة.. كيف تستخدم أزمات الحياة لتعيش غايتك الحقيقية" للكاتبة ديانا باردن، ونقله إلى اللغة العربية المترجمة رهام جمبى.
تقدم ديانا باردن فى كتابها "النجاح ما بعد الصدمة" دليلاً شاملاً عن كيفية مساعدة ذاتك في النجاح بعد المرور بأزمة، وقد عرفتُ ديانا على مدار 20 سنة ماضية، بكونها صديقة وداعمة، ومتعاطفة دائماً وإيجابية للغاية.
غلاف كتاب النجاح ما بعد الصدمة
ويقول كيشن هارد، مستشار السلوك، لربما تكون ديانا أفضل شخص أعرفه، يمكنه كتابة هذا الكتاب؛ إذ إنها إيجابية جداً، شخص متحفز بتجارب لا يمتلكها الكثير من الناس. هذا الكتاب مكتوب جيداً، ويقود القراء بسهولة لفهم كيفية إثراء حياتهم، وكيفية التفكير في النجاح من اليوم فصاعداً. قراءة سهلة للجميع، سوف تقودك إلى تفكير بنفسك مع توقعات جديدة!.
ترجمة عربية لكتاب النجاح ما بعد الصدمة
وقالت كارولين ريد أوكونر، مالكة باي باي پيجستى: أحب هذا الكتاب، وأنا سعيدة للغاية لأنك قمت بكتابته وتوصيل رسالته التي تحتاج إلى أن تسمع، بينما يقول جاى ماسجراف المهندس المعمارى: تملك ديانا تجربة غنية في حياتها ومهنتها. وقدرة على تجاوز المحن وتحويلها إلى شيء إيجابي ، ورغبة في مساعدة الآخرين الذين يمرون بأزمات؛ ما منح الكتاب قوة ونجاعة. إذا كنت تشعر بالضياع وتريد أن تعرف السبب، ولهذا أنصح بقراءة هذا الكتاب.
ويقول إيان كروكر: هذا الكتاب مثال رائع على تحويل أسوأ المصاعب التي يمكن للحياة أن ترميها في طريقك إلى قوة خير. منهجية، ديانا ملهمة وعملية أيضاً. أنصح بالكتاب بقوة.
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