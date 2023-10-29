ترجمة عربية لكتاب النجاح ما بعد الصدمة.. دليل لاستخدام الأزمات لتحقيق الأهداف

MENAFN - Youm7) صدر حديثا عن دار شفق للنشر، فى الكويت، ترجمة عربية لكتاب بعنوان "النجاح ما بعد الصدمة.. كيف تستخدم أزمات الحياة لتعيش غايتك الحقيقية" للكاتبة ديانا باردن، ونقله إلى اللغة العربية المترجمة رهام جمبى.

تقدم ديانا باردن فى كتابها "النجاح ما بعد الصدمة" دليلاً شاملاً عن كيفية مساعدة ذاتك في النجاح بعد المرور بأزمة، وقد عرفتُ ديانا على مدار 20 سنة ماضية، بكونها صديقة وداعمة، ومتعاطفة دائماً وإيجابية للغاية.

غلاف كتاب النجاح ما بعد الصدمة

ويقول كيشن هارد، مستشار السلوك، لربما تكون ديانا أفضل شخص أعرفه، يمكنه كتابة هذا الكتاب؛ إذ إنها إيجابية جداً، شخص متحفز بتجارب لا يمتلكها الكثير من الناس. هذا الكتاب مكتوب جيداً، ويقود القراء بسهولة لفهم كيفية إثراء حياتهم، وكيفية التفكير في النجاح من اليوم فصاعداً. قراءة سهلة للجميع، سوف تقودك إلى تفكير بنفسك مع توقعات جديدة!.

ترجمة عربية لكتاب النجاح ما بعد الصدمة

وقالت كارولين ريد أوكونر، مالكة باي باي پيجستى: أحب هذا الكتاب، وأنا سعيدة للغاية لأنك قمت بكتابته وتوصيل رسالته التي تحتاج إلى أن تسمع، بينما يقول جاى ماسجراف المهندس المعمارى: تملك ديانا تجربة غنية في حياتها ومهنتها. وقدرة على تجاوز المحن وتحويلها إلى شيء إيجابي ، ورغبة في مساعدة الآخرين الذين يمرون بأزمات؛ ما منح الكتاب قوة ونجاعة. إذا كنت تشعر بالضياع وتريد أن تعرف السبب، ولهذا أنصح بقراءة هذا الكتاب.

ويقول إيان كروكر: هذا الكتاب مثال رائع على تحويل أسوأ المصاعب التي يمكن للحياة أن ترميها في طريقك إلى قوة خير. منهجية، ديانا ملهمة وعملية أيضاً. أنصح بالكتاب بقوة.