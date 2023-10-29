Monday, 30 October 2023 07:39 GMT

ترجمة عربية لكتاب النجاح ما بعد الصدمة.. دليل لاستخدام الأزمات لتحقيق الأهداف

10/29/2023 11:24:38 PM
(MENAFN- Youm7) صدر حديثا عن دار شفق للنشر، فى الكويت، ترجمة عربية لكتاب بعنوان "النجاح ما بعد الصدمة.. كيف تستخدم أزمات الحياة لتعيش غايتك الحقيقية" للكاتبة ديانا باردن، ونقله إلى اللغة العربية المترجمة رهام جمبى.

تقدم ديانا باردن فى كتابها "النجاح ما بعد الصدمة" دليلاً شاملاً عن كيفية مساعدة ذاتك في النجاح بعد المرور بأزمة، وقد عرفتُ ديانا على مدار 20 سنة ماضية، بكونها صديقة وداعمة، ومتعاطفة دائماً وإيجابية للغاية.


غلاف كتاب النجاح ما بعد الصدمة

ويقول كيشن هارد، مستشار السلوك، لربما تكون ديانا أفضل شخص أعرفه، يمكنه كتابة هذا الكتاب؛ إذ إنها إيجابية جداً، شخص متحفز بتجارب لا يمتلكها الكثير من الناس. هذا الكتاب مكتوب جيداً، ويقود القراء بسهولة لفهم كيفية إثراء حياتهم، وكيفية التفكير في النجاح من اليوم فصاعداً. قراءة سهلة للجميع، سوف تقودك إلى تفكير بنفسك مع توقعات جديدة!.


ترجمة عربية لكتاب النجاح ما بعد الصدمة

وقالت كارولين ريد أوكونر، مالكة باي باي پيجستى: أحب هذا الكتاب، وأنا سعيدة للغاية لأنك قمت بكتابته وتوصيل رسالته التي تحتاج إلى أن تسمع، بينما يقول جاى ماسجراف المهندس المعمارى: تملك ديانا تجربة غنية في حياتها ومهنتها. وقدرة على تجاوز المحن وتحويلها إلى شيء إيجابي ، ورغبة في مساعدة الآخرين الذين يمرون بأزمات؛ ما منح الكتاب قوة ونجاعة. إذا كنت تشعر بالضياع وتريد أن تعرف السبب، ولهذا أنصح بقراءة هذا الكتاب.

ويقول إيان كروكر: هذا الكتاب مثال رائع على تحويل أسوأ المصاعب التي يمكن للحياة أن ترميها في طريقك إلى قوة خير. منهجية، ديانا ملهمة وعملية أيضاً. أنصح بالكتاب بقوة.







MENAFN29102023000132011024ID1107326245

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث