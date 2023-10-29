صدر حديثًا فى باريس.. متاهة الضائعين: الغرب وأعداؤه كتاب لـ أمين معلوف

MENAFN - Youm7) صدر حديثا عن دار غراسيه للنشر، فى العاصمة الفرنسية، باريس، كتاب للكاتب اللبنانى الشهير أمين معلوف بعنوان "متاهة الضائعين: الغرب وأعداؤه"، ويقع فى 448 صفحة.



لقد اندلعت للتو حرب مدمرة فى قلب أوروبا، والتى أعادت إحياء أسوأ صدمات الماضي؛ فالتهديدات بحدوث كارثة نووية تثار باستمرار، على الرغم من أننا كنا نعتقد أنها مستبعدة بشكل نهائي؛ هناك مواجهة عالمية، تضع الغرب فى مواجهة الصين وروسيا، من الواضح أن هناك اضطرابًا كبيرًا يؤثر بالفعل على أسلوب حياتنا، ويشكك فى أسس حضارتنا، والجميع يدركون ذلك، ولكن لم يفكر أحد حتى الآن فى هذه الأزمة بالعمق الذى تستحقه.

أمين معلوف





كيف وصلنا إلى هنا؟ يعود أمين معلوف، فى كتاب "متاهة الضائعين: الغرب وأعداؤه" إلى أصول هذه المواجهة الجديدة بين الغرب وخصومه، من خلال تتبع رحلة أربع دول عظمى: اليابان الأولى فى عصر ميجي، والتى كانت أول دولة فى آسيا تتحدى التفوق، والأمم «البيضاء»، التى أبهر تحديثها المتسارع البشرية جمعاء، ولا سيما بلدان الشرق الأخرى، التى حلمت جميعها بتقليدها؛ ثم روسيا السوفييتية، التى شكلت لمدة ثلاثة أرباع قرن من الزمان تهديداً هائلاً للغرب ونظامه وقيمه، قبل أن تنهار؛ ثم الصين، التى تمثل فى هذا القرن الحادى والعشرين، بتنميتها الاقتصادية، وثقلها الديموغرافي، وأيديولوجية قادتها، التحدى الرئيسى لتفوق الغرب؛ وأخيراً الولايات المتحدة، التى وقفت فى وجه كل من "المتحدين" الثلاثة، والتى أصبحت، على مدار الحروب، المرشد الأعلى للغرب والقوة العظمى الأولى على كوكب الأرض.

كتاب متاهة الضائعين الغرب وأعداؤه للكاتب أمين معلوف





كل هذه القصص تشكل لوحة جدارية تاريخية عظيمة تلقى الضوء، كما لم نشهده من قبل، على قضايا الصراعات الحالية، ودوافع أبطالها، ومفارقات عصرنا الغريبة.

وفى بداية كتاب "متاهة الضائعين: الغرب وأعداؤه" يقتبس أمين معلوف هذه الكلمات ذات الصلة جدًا من فوكنر: "إن الماضى لا يموت أبدًا. لا ينبغى عليك حتى أن تعتقد أن هذا قد مضى".