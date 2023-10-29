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خريطة المريخ توضح موقع الجليد تحت سطح الكوكب

10/29/2023 11:24:36 PM
(MENAFN- Youm7) أحد التحديات التي تواجه إرسال المستكشفين البشريين إلى المريخ هو أنه، نظرًا للوجستيات الرحلة، سيتعين عليهم البقاء على سطح الكوكب لفترة أطول بكثير من المهام التي تستغرق بضعة أيام والتي تم إرسالها إلى القمر في الماضي، وهذا يعني أن المستكشفين المستقبليين سيحتاجون إلى الوصول إلى موارد مثل الغذاء والماء والأكسجين - وبدلاً من الاضطرار إلى حمل إمدادات تكفي لأشهر عبر الفضاء، من الأكثر كفاءة بكثير إيجاد طرق لإنتاج هذه الموارد على المريخ نفسه.





المريخ




هذه هي الفكرة وراء البحث عن رواسب الماء المتجمد على المريخ، فهناك الكثير من الجليد على السطح حول قطبي الكوكب، لكن معظم مفاهيم المهمة تركز بشكل أكبر على المنطقة الاستوائية للكوكب.



كذلك هناك جليدًا موجودًا في هذه المناطق أيضًا، ولكن الخبر السيئ هو أنه يقع بشكل أساسي تحت السطح وبالتالي يصعب تحديد موقعه.



وأصدر مشروع ناسا يسمى Subsurface Water Ice Mapping أو SWIM مجموعة جديدة من خرائط المريخ، توضح مواقع الجليد تحت السطح.



وقال سيدني دو، مدير مشروع SWIM في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا، في بيان: "إذا أرسلت البشر إلى المريخ، فأنت تريد تقريبهم من خط الاستواء قدر الإمكان". "كلما قلّت الطاقة التي يتعين عليك إنفاقها على إبقاء رواد الفضاء ومعداتهم الداعمة دافئة، زاد ما لديك من أشياء أخرى سيحتاجون إليها."



استخدمت الإصدارات السابقة من الخرائط مجموعة من البيانات من مهمات مختلفة، حيث جمعت بيانات مثل قراءات الرادار ومؤشرات الهيدروجين. وقد سمح ذلك للباحثين بتحديد المناطق الأكثر احتمالية لوجود الجليد تحت السطح. تستخدم أحدث الخرائط كاميرات عالية الدقة في مهمة Mars Reconnaissance Orbiter التي تدور حول المريخ للنظر إلى المناطق التي ضربت فيها النيازك الكوكب وأحدثت حفرًا كشفت عن الجليد الموجود تحته، مما يثبت وجوده.



وقال جاريث مورجان، الرئيس المشارك لـ SWIM في معهد علوم الكواكب: "توفر هذه التأثيرات التي تكشف الجليد شكلاً قيماً من الحقيقة الأرضية من حيث أنها تظهر لنا المواقع التي يكون فيها وجود الجليد الأرضي واضحاً"، "يمكننا بعد ذلك استخدام هذه المواقع لاختبار مدى سلامة طرق رسم الخرائط لدينا."



فضلا عن كونه حيويا للبعثات المأهولة في المستقبل، فإن وجود الجليد له صلة بالبحث عن الحياة القديمة المحتملة على هذا الكوكب أيضا. "في البيئة القاسية لسطح المريخ، يمكن أن يكون الجليد بمثابة درع من الإشعاع. تعد البصمات الحيوية للحياة الماضية أكثر عرضة للضرر الإشعاعي المؤين من نواحٍ عديدة من الكائنات الحية الفعلية.



قال مورجان: "لذلك يمكن للجليد أن يحافظ على بصمات الحياة القديمة". "أيضًا، إذا تمكنت من إذابة الجليد، فستحصل بالطبع على الماء، الذي يُعتقد أنه ضروري للحياة، لذلك، في الصورة الكبيرة جدًا، ستكون خرائطنا ذات أهمية لدراسات علم الأحياء الخارجية.














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