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إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين هاتف Iphone 15 Pro و Iphone XR

10/29/2023 11:24:36 PM
(MENAFN- Youm7) كشفت أبل مؤخرًا عن iPhone 15
وiPhone 15 Pro
وPro Max كخلفاء لهاتفي iPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max، اللذين يتميزان بتصميم جديد من التيتانيوم ، وزر إجراء "الصامت"، ومنفذ USB-C، وشريحة A17 Pro.

وباعتبارهما من الهواتف الرائدة المتميزة من Apple، فإن iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Ma× هما أكثر أجهزة iPhone المتوفرة كاملة الميزات، وفيما يلى نعرض مقارنة توضح أبرز الاختلافات بين iPhone 15 Pro وهاتف iPhone XR :

هاتف
iPhone 15 Pro

مساحة الشاشة: تبلغ 6.1 بوصة

دقة الشاشة: تبلغ 2556 × 1179

المعالج: من نوع A17 Pro

الرامات : 8GB

نظام التشغيل: iOS (17.×)

البطارية: 3247 mAh

الكاميرا الخلفية:

رئيسية : 48 MP (Sensor-shift OIS, PDAF)

ثانوية: 12 MP (Telephoto, Sensor-shift OIS)

الثالثة : 12 MP (Urtla-wide)

الكاميرا الأمامية : 12 MP (Time-of-Flight (ToF))

الأبعاد : تبلغ (146.6 × 70.6 × 8.25 ملم

هاتف iPhone XR

الشاشة:
6.1 بوصة.


نوع الشاشة: IPS LCD.

دقة الشاشة: 1792 x 828 بيكسل.

المعالج: A12 Bionic.


الذاكرة الداخلية: 64GB.


نظام التشغيل:iOS (14.x).


البطارية: 2942 mAh.


الكاميرا الخلفية: 12 ميجابيكسل.


الكاميرا الأمامية: 7 ميجابيكسل.


الأبعاد:150.9 x 75.7 x 8.3 ملم.


الوزن:194 جرام.







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