إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين هاتف Iphone 15 Pro و Iphone XR

(MENAFN
- Youm7) كشفت أبل مؤخرًا عن iPhone 15
وiPhone 15 Pro
وPro Max كخلفاء لهاتفي iPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max، اللذين يتميزان بتصميم جديد من التيتانيوم ، وزر إجراء "الصامت"، ومنفذ USB-C، وشريحة A17 Pro.
وباعتبارهما من الهواتف الرائدة المتميزة من Apple، فإن iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Ma× هما أكثر أجهزة iPhone المتوفرة كاملة الميزات، وفيما يلى نعرض مقارنة توضح أبرز الاختلافات بين iPhone 15 Pro وهاتف iPhone XR :
هاتف
iPhone 15 Pro
مساحة الشاشة: تبلغ 6.1 بوصة
دقة الشاشة: تبلغ 2556 × 1179
المعالج: من نوع A17 Pro
الرامات : 8GB
نظام التشغيل: iOS (17.×)
البطارية: 3247 mAh
الكاميرا الخلفية:
رئيسية : 48 MP (Sensor-shift OIS, PDAF)
ثانوية: 12 MP (Telephoto, Sensor-shift OIS)
الثالثة : 12 MP (Urtla-wide)
الكاميرا الأمامية : 12 MP (Time-of-Flight (ToF))
الأبعاد : تبلغ (146.6 × 70.6 × 8.25 ملم
هاتف iPhone XR
الشاشة:
6.1 بوصة.
نوع الشاشة: IPS LCD.
دقة الشاشة: 1792 x 828 بيكسل.
المعالج: A12 Bionic.
الذاكرة الداخلية: 64GB.
نظام التشغيل:iOS (14.x).
البطارية: 2942 mAh.
الكاميرا الخلفية: 12 ميجابيكسل.
الكاميرا الأمامية: 7 ميجابيكسل.
الأبعاد:150.9 x 75.7 x 8.3 ملم.
الوزن:194 جرام.
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